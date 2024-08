Tragischer Unfall auf der B62: 22-jähriger Motorradfahrer aus Netphen tödlich verunglückt

(wS/red) Hilchenbach 27.08.2024 | Am frühen Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, ereignete sich auf der B62 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Netphen war von der Lützel in Fahrtrichtung Afholderbach unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad verlor. Der Fahrer stürzte und wurde gegen einen entgegenkommenden PKW geschleudert.

Dabei zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Im weiteren Verlauf musste die B62 für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis wurde angefordert, um die weiteren Ermittlungen durchzuführen. Die B62 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die B62 wurde soeben wieder freigegeben (23:35 Uhr)

Weitere Infos folgen..

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

