TuS AdH-Weidenau feiert Sommerfest: Wanderung, Spiel und Spaß für die ganze Familie am 07.09.2024

(wS/adh) Siegen 31.08.2024 | Am Samstag, den 07. September 2024, lädt der TuS AdH-Weidenau e. V. 1885 zu seinem alljährlichen Sommerfest auf das Außengelände vor der vereinseigenen Turnhalle am Köhlerweg 20 in Siegen-Weidenau ein. Ab 14:00 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Spiel und Spaß für Kinder sowie zahlreichen weiteren Highlights. Bereits um 13:00 Uhr startet eine Wanderung durch den angrenzenden Tiergarten, die besonders Naturfreunde und Familien begeistern wird.

Das Sommerfest bietet für Groß und Klein zahlreiche Attraktionen: Für musikalische Unterhaltung sorgen Live-Auftritte, die sowohl jüngere als auch ältere Generationen ansprechen. Kinder dürfen sich auf ein buntes Programm freuen, während Erwachsene die Gelegenheit haben, die vereinseigene Sportstätte zu besichtigen. Dabei können die Sporthalle, der Schulungsraum und der Vereinsbus erkundet werden.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Frische Waffeln, herzhafte Reibekuchen und Köstlichkeiten vom Grill laden zum Genießen ein, begleitet von einer Auswahl an heißen und kalten Getränken. Neben den kulinarischen Genüssen gibt es viele Informationen über die rund 17 verschiedenen Sportangebote des Vereins, darunter auch Reha-Sport unter Anleitung ausgebildeter Trainerinnen und Trainer.

Der TuS AdH-Weidenau steht für Gemeinschaft, Sport und Spaß über alle Generationen hinweg. Daher richtet sich die Einladung an alle Mitglieder, deren Familien, Unterstützer sowie interessierte Gäste. Jeder, der den Verein und seine Angebote kennenlernen oder einfach einen schönen Tag in geselliger Atmosphäre verbringen möchte, ist herzlich willkommen.

Vorbeischauen lohnt sich – der TuS AdH-Weidenau freut sich auf zahlreiche Besucher!

