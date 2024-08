TuS Erndtebrück richtet 7. Wittgensteiner Meisterschaften aus

(wS/red) Erndtebrück 13.08.2024 | Dieser Wettkampf ist ein absoluter Höhepunkt im Wittgensteiner Tischtennis-Kalender: Der TuS Erndtebrück ist am kommenden Samstag, 17. August, Ausrichter der 7. Wittgensteiner Tischtennis-Meisterschaften. Turnierbeginn ist um 10 Uhr in der Pulverwaldhalle, ab 9 Uhr besteht die Möglichkeit zum einspielen. Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die für einen Wittgensteiner Tischtennis-Verein spielen oder im Altkreis Wittgenstein wohnen.

Im Doppel wird auf zwei Gewinnsätze gespielt, im Einzel sind drei Gewinnsätze angesetzt. Nach aktuellem Stand der Dinge wird in den Klassen A, B und C gespielt, allerdings weist der TuS Erndtebrück darauf hin, dass die Einteilung vor Ort nach dem aktuellen QTTR-Wert erfolgt. Das Startgeld beträgt sechs Euro.

„Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf mit hoffentlich vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurz vor dem Saisonstart. Aus unserer Sicht ist das eine sehr gute Saisonvorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen“, sagt Kai Schaumann, Tischtennis-Abteilungsleiter des TuS Erndtebrück. Zuschauer, Besucher und Tischtennis-Freunde sind herzlich eingeladen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Auch kurzfristig sind noch Meldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich – per WhatsApp oder per E-Mail: an Jan Saßmannshausen, Tel. (01 78) 5 92 95 25, oder E-Mail: jan.sassmannshausen@t-online. de