Vater und Sohn gewinnen das Tennisturnier des TuS Alchen auf der Wolfskaute!

(wS/tus) Freudenberg 04.08.2024 | Andreas und Uwe Schulz haben sich am Freitagabend im Finale der Öalcher Sportwoche in zwei Sätzen gegen Roland Schindler und Klaus Rupprich durchgesetzt. Das Team Schulz, das sich in der Vorwoche souverän den Gruppensieg gesicherthat, ließ dem gegnerischen Paar im Endspiel nur wenige Chancen und konnte sich nach gut 1.5 Stunden nach einem 6:3 und 6:2 über den Turniersieg im „Doppel mindestens 100 Jahre“ freuen.

Auf dem dritten Platz landeten Wolfgang Klaes und Eckhard Imhof, die sich ebenfalls in zwei Sätzen auf Platz II im Duell mit Jürgen Fries / Detlef Althaus behaupten konnten.

Im Spiel um den fünften Platz auf Platz III der Alcher Tennisanlage mussten sich Stefan Bluhm / Udo Thomas gegen Udo Reiter / Kurt Thomasberger geschlagen geben.

Während der Siegerehrung dankte Abteilungsleiter Wolfgang Klaes den Teilnehmern für das Fair Play, das das gesamte Turnier geprägt hat und den „Ersatzspielern“, die kurzfristig eingesprungen sind.



Das Foto zeigt die Finalteilnehmer, die am vergangenen Freitag auf der Tennisanlage des TuS Alchen die Plätze 1 bis 6 ausgespielt haben.