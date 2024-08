Verkehrsunfall zwischen PKW und Rettungswagen in Olpe – mehrere Personen verletzt

(wS/red) Olpe 16.08.2024 | Erstmeldung | Am frühen Freitagnachmittag kam es in Olpe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Westfälische Straße / Im Osterseifen.

Der Rettungswagen, der mit einem Fahrer und einem Beifahrer besetzt war, war von Olpe kommend auf der Westfälischen Straße in Richtung Pallottihaus unterwegs, als er von einem PKW erfasst wurde. Die PKW-Fahrerin kam aus Richtung Altenkleusheim, als es zum Zusammenstoß mit dem Rettungswagen kam.

Neben der Fahrerin befanden sich zwei weitere Personen im PKW. Durch den Aufprall mussten sowohl die beiden Insassen des Rettungswagens als auch die Fahrerin und ihre Mitfahrer von den schnell eintreffenden Rettungskräften versorgt werden. Mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Olpe waren vor Ort im Einsatz.

Aufgrund des Unfalls mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!