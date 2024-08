VielKultur – 1 Region, 28 Bühnen: Das Kulturring-Festival 2024

(wS/kbl) Bad Laasphe 27.08.2024 | Erstmals seit dem über 50-jährigen Bestehen des Kulturrings Siegerland-Wittgenstein haben dessen Mitglieder mit „VielKultur“ ein gemeinsames Festival zum Saisonauftakt 2024/2025 auf die Beine gestellt. Das zweiwöchige Festivalprogramm bietet einen umfangreichen Einblick in das kulturelle Angebot im Kreisgebiet und darüber hinaus – von Theater über Musik und Kunst bis hin zu interaktiven Projekten. Insgesamt 18 Veranstaltungen an 11 Orten, darunter einige Kooperationsprojekte, finden sich im Programm von „VielKultur“ wieder.

Theateraufführung in Bad Laasphe

Als Festival-Beitrag für Bad Laasphe lädt der Kulturring Bad Laasphe zur Theateraufführung von „MEDIA MAGICA“ ein. Am Donnerstag, dem 12.September 2024 beginnt um 19.30 Uhr im Haus des Gastes die Aufführung des Bruchwerk-Theaters aus Siegen.

Die neueste Eigenproduktion „Media Magica“ des Bruchwerk-Theaters, die in Zusammenarbeit mit dem Brachland-Ensemble entstanden ist, experimentiert mit neuen Formen des Theaters, die die Grenzen zwischen verschiedenen Genres, Medien und Formen aufheben. Dabei dreht sich alles wieder um Medien, Manipulation und unser eigenes Fernsehverhalten.

Die Handlung von „Media Magica“ entführt die Zuschauer in das Land Net, wo der Hohe Rat der Media-Magier über die Sicherheit von Net wacht. An diesem paradiesischen Ort, wo Informationen süß wie Honig fließen, ist Wissen die wertvollste Währung. Doch ein dunkles und hässliches Unheil greift mit ungewaschenen Klauen nach der Macht im Land: Finstere Kreaturen verführen die Menschen mit verlockenden Versprechungen, billiger Unterhaltung und völlig unterkomplexen Antworten auf die kniffligsten Fragen. Seitdem greifen Lüge und Vergessen um sich und drohen alles zu vernichten, was einst so verheißungsvoll florierte. Ausgesandt vom Hohen Rat macht sich eine Gruppe von gestählten und heldenhaften Media-Magiern (sie sind übrigens auch sehr attraktiv) auf die Suche nach der sagenumwobenen Media Magica, einem Gegenstand von unermesslicher Macht. Mit ihrer Hilfe hoffen sie, der dunklen Bedrohung Einhalt zu gebieten, um dem gebeutelten Lande Net Sitten, Frieden und Ordnung zurückzubringen.“

MEDIA MAGICA untersucht die Verlässlichkeit der Medien und der eigenen Wahrnehmung in einer Gaudi aus Musik, Abenteuer und, naja – Magie.

Die Vorstellung „MEDIA MAGIA“ des Bruchwerk-Theaters aus Siegen beginnt am Donnerstag, dem 12.September 2024 um 19.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe. Karten dafür können im Vorverkauf bei der TKS im Haus des Gastes oder über www.proticket.de erworben werden. Der Vorverkaufspreis beträgt 19,00 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 21,00 Euro. Für Mitglieder des Kulturrings Bad Laasphe sowie für SchülerInnen, StudentInnen oder Auszubildende gibt es Ermäßigungen.

Foto: Kulturring Bad Laasphe e.V.