Volksbank begrüßt zehn neue Auszubildende

(wS/vo) Lüdenscheid/ Marienheide/ Siegen 02.08.2024 | Zehn junge Menschen starten in diesem Jahr bei der Volksbank in Südwestfalen ins Berufsleben. Zweieinhalb Jahre lang werden sie verschiedene Standorte und

Abteilungen kennenlernen und zu Bankkaufleuten ausgebildet. Zum Ausbildungsstart am 1. August wurde das neue Lehrjahr in der Hauptstelle in Siegen begrüßt. Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann hießen sie zusammen mit dem Bereichsleiter Personal, Dieter Fritz und Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann willkommen.

„Ein herzliches Willkommen bei der Volksbank in Südwestfalen. Wir freuen uns, dass Sie sich dafür entschieden haben, hier bei uns in die Berufswelt zu starten und Teil des Teams Blau-Orange zu werden. Auf Sie wartet eine spannende und schöne Zeit, in der Sie einen vielseitigen Beruf erlernen werden,“ begrüßte Vorstand Jens Brinkmann die neuen Auszubildenden.

Ebenfalls anwesend waren der Bereichsleiter Personal, Dieter Fritz und Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann, um die angehenden Bankkaufleute willkommen zu heißen. Die Ausbilderin wird die zehn „Neuen“ die nächsten zweieinhalb Jahre begleiten und hofft, „dass Sie auch nach der Ausbildung weiterhin im Team Blau-Orange bleiben möchten, denn die Auszubildenden von heute sind diejenigen, die unsere Bank in die Zukunft tragen.“

In den Einführungstagen erhalten die Auszubildenden ein Seminar zum Thema „Business Knigge“ durch das BBZ-Siegen und eine EDV und Systemschulung.

Hier lernen sie erste Grundlagen über das Bankbetriebsprogramm kennen und werden mit dem Gebrauch des iPads vertraut gemacht, das sie während ihrer Ausbildungszeit von der Volksbank in Südwestfalen eG erhalten.

Bevor es dann ab dem 12. August in die Filialen geht, nehmen die Auszubildenden noch an den Einführungstagen der Geno Akademie in Forsbach teil. Diese beinhalten nicht nur überbetrieblichen Unterricht, sondern auch Teamspiele und wichtige Informationen zum Ausbildungsverlauf. Im September erwartet die jungen Erwachsenen dann noch ein Seminar zum Thema „Gesunder Berufsstart“, um sie Schritt für Schritt beim Übergang in den Beruf zu begleiten.

Insgesamt 31 junge Menschen werden derzeit bei der Volksbank in Südwestfalen eG zu Bankkaufleuten ausgebildet. Im vergangenen Jahr wurde die Volksbank erneut zum „BEST PLACE TO LEARN“ ernannt. Eine Auszeichnung, die auf einem 360 Grad-Feedback von Ausbildern, Azubis und Ex-Azubis beruht.

Die neuen Auszubildenden in der Ausbildungsregion Siegerland sind (mit Wohnort/erstem Einsatzort ab 12.08.): Frau Chiara Rode (Siegen/Filiale Netphen), Frau Amy Strunk (Herdorf/Filiale Neunkirchen), Frau Vanessa Koop (Wenden/Filiale Kreuztal), Herr Jacob Buschak (Siegen/Hauptstelle Siegen).

Die neuen Auszubildenden in der Ausbildungsregion Märkischer Kreis sind (mit Wohnort/erstem Einsatzort ab 12.08.): Frau Eylül Nur Akar (Kierspe/Filiale Meinerzhagen), Frau Stefanie Koschanov (Meinerzhagen/Filiale Plettenberg), Frau Evangelina Kostoulagianni (Lüdenscheid/Filiale Marienheide), Herr Marcel Springer (Lüdenscheid/Filiale Lüdenscheid), Herr Linus Zimmermann (Plettenberg/Filiale Neuenrade), Herr Halil Taskin (Lüdenscheid/Filiale Werdohl).