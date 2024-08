Wohnungsbaugenossenschaft spendet 1.000 Euro für „Spiel mit“

(wS/hi) Hilchenbach 05.08.2024 | Über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für das Angebot „Spiel mit“ freuten sich jetzt die Mitarbeitenden des Fachdienstes Soziales und Integration der Stadt Hilchenbach. Wolfram Voß von der Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG überzeugte sich nun gemeinsam mit Stadtrat Christoph Ermert auf dem Spielplatz Doktors Wäldchen in Dahlbruch davon, dass das Geld auch da ankommt, wofür es gedacht ist.

„Spiel mit“ findet an mehreren Terminen in den Sommerferien auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet statt. Dabei haben Kinder die Möglichkeit, an unterschiedlichen Stationen aktiv zu werden oder sich an den vorhandenen Klettergerüsten und Schaukeln auszutoben. Die Spendensumme hat das Team für den Kauf von Bastelmaterialien verwendet, aber auch als Dankeschön an die Helferinnen und Helfer weitergegeben.

„Wir wollten ein Zeichen setzen und konkret Angebote für Familien unterstützen.

Der Bedarf ist da“, erklärt Wolfram Voß die Motivation der Wohnungsbaugenossenschaft. Und die Freude über das besondere Ferienprogramm ist riesig. „Teilweise haben wir über 100 Kinder auf einem Spielplatz, und die haben so viel Spaß“, berichtet Silvia Schwarzpaul vom Fachdienst.

In diesem Jahr orientiert sich „Spiel mit“ am Thema Weltall. Die Kinder erhalten eine „Astronautenkarte“, für die sie pro Spiel-Station einen Aufkleber bekommen. Wer alle Sticker zusammen hat, darf sich ein kleines Geschenk aussuchen.

Wolfram Voß (3. von links) von der Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht, wofür die Spende eingesetzt wird. Stadtrat Christoph Ermert, Verona Simonazzi und Silvia Schwarzpaul (von links) vom Fachdienst Soziales und Integration freuen sich über die 1.000 Euro, von denen sie unter anderem Materialien für das Bastelangebot bei „Spiel mit“ besorgen konnten.

