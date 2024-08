Zukunftssprechstunde für Siegens Innenstadt: Zentrenmanagement stößt Ideenaustausch an

(wS/si) Siegen 07.08.2024 | Welche Ideen haben Sie für Siegens Innenstadt? Wie kann ein guter Mix aus Leben, Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Kultur, Bildung und Begegnung aussehen? Fragen wie diese stehen im Fokus der neuen „Zukunftssprechstunde Innenstadt“. Zentrenmanagerin Kerstin Wagner möchte auf diesem Weg mit Bürgern und Innenstadtakteuren ins Gespräch kommen und sich mit ihnen zu Ideen und Anliegen austauschen.

Hintergrund: Deutschlands Innenstädte verändern sich. Strukturwandel, verändertes Konsumverhalten und die Corona-Pandemie haben einen Transformationsprozess angestoßen, der die Rahmenbedingungen für Einzelhandel und Gastronomie nachhaltig beeinflusst.

Das Ende 2022 installierte Zentrenmanagement des Stadtmarketings kümmert sich unter anderem darum, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln, um Siegens Innenstadt als liebens- und lebenswerten Ort der Begegnung neu zu positionieren. Für diesen Prozess ist Frau Wagner als Zentrenmanagerin zentrale Ansprechpartnerin sowie Koordinations- und Schnittstelle für beteiligte Akteur:innen.

„Den Herausforderungen des Strukturwandels können wir nur gemeinsam entgegentreten,“ so Kerstin Wagner. „Neben der neu gegründeten Innenstadt-Allianz, in der Akteure aus Handel, Gastronomie, Universität, Industrie- und Handelskammer, Stadtverwaltung und vielen weiteren Bereichen bereits regelmäßig zusammenkommen, möchten wir im Rahmen der Zukunftssprechstunde mit Bürgern und anderen Interessierten in konstruktive Gespräche kommen und Ideen sammeln.“

Die erste Zukunftssprechstunde findet am 22.08.2024 von 16 bis 18 Uhr in der Tourist- Information, Kornmarkt 2, 57072 Siegen statt. Weitere Infos und das Anmeldeformular ist unter folgendem Link zu finden:

https://visitsiegen.dezentrenmanagement/zukunfts-sprechstunde/

