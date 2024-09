17. Siegener Afrika-Tagung: Erneuerbare Energie aus Afrika – Energiekolonialismus oder Chancen für Entwicklung

(wS/si) Siegen 16.09.2024 | Die Energiewende, zu der sich Deutschland und die EU verpflichtet haben, hat den afrikanischen Kontinent stärker ins Blickfeld rücken lassen, denn die Voraussetzungen, die sich dort für die Gewinnung von Solar- und Windenergie bieten, sind hervorragend. So haben auch Firmen aus Deutschland bereits Projekte entwickelt, wie in afrikanischen Staaten grüne Energie gewonnen und für den Export aufgearbeitet werden kann.

Deshalb stellt sich die Frage – wie kann gesichert werden, dass vom Ausbau grüner Energien auch die Menschen vor Ort profitieren und nicht nur die Länder und deren Unternehmen, die bereits jetzt in Afrika tätig sind.

Mit dieser Frage befasst sich die 17. Siegener Afrika-Tagung in verschiedenen Vorträgen. So wird sich Prof. Dr. Quitzow vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam mit den Möglichkeiten für die Entwicklung in den afrikanischen Staaten befassen und Prof. Dr. Jakobeit von der Universität Hamburg wird in seinem Vortrag der Frage nachgehen, wie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas beiderseitigen Nutzen aussehen sollte.

Eintritt frei.

Anmeldung erwünscht bis zum 24.09.2024 per www.vhs-stadt-siegen.de, per E-Mail an info@vhs-stadt-siegen.de oder renate.helm@africaspeople.de oder persönlich. Jedoch ist kurzfristige Teilnahme auch möglich.