Akkordeonorchester Siegerland und Feuerwehrchor der Stadt Hilchenbach laden zum Gemeinschaftskonzert

(wS/hgm) Hilchenbach 10.09.2024 | Dass Akkordeonmusik und Chorgesang mehr sind als nur volkstümliche Weisen, wissen langjährige Zuhörer des Akkordeonorchesters Siegerland e.V. und des Feuerwehrchors Hilchenbach schon lange! Dass man selbst diese – wie auch selbstverständlich alle weiteren Interessierten – noch überraschen kann, möchte das vor über 69 Jahren gegründete AOS und der erst im 6. Jahr bestehende Feuerwehrchor in der evangelischen Kirche in Hilchenbach unter Beweis stellen. Die Vorbereitungen für ein abwechslungsreiches Programm laufen schon auf Hochtouren. Quer durch den Musikgarten wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein, ob leicht beschwingt oder künstlerisch anspruchsvoll. Das Orchester wird unter anderem Stücke seiner neuen CD präsentieren, die ganz frisch zu Ehren des im kommenden Jahr anstehenden 70. Geburtstages eingespielt und auf CD und USB-Stick aufgenommen wurden.

Der Chor zeigt als einziger gemischter Feuerwehrchor Nordrhein-Westfalens eine seltene Verbindung von Feuerwehr und Musik. Hier vereinen sich Menschen aus Hilchenbach und Umgebung durch die gemeinsame Leidenschaft zur Musik. Lassen Sie sich von der positiven Energie und dem Zusammenhalt des Chores anstecken. Unter der Leitung von Katharina Kringe haben sie ebenfalls ein bunt gemischtes Repertoire eingeübt.

Die insgesamt ca. 40 Musiker und Musikerinnen beider Formationen freuen sich auf Sie am Sonntag, den 22. September 2024, um 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Hilchenbach und versprechen eine schöne Zeit mit den Einzelpräsentationen und auch einigen gemeinsamen Stücken.

Karten gibt’s bei allen Aktiven, im Touristik-Büro der Stadt Hilchenbach, sowie an der Tageskasse.