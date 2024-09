Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach trifft sich zum 33. Mal – Günter Heide seit 75 Jahren im Ehrenamt

(wS/ffb) Burbach 16.09.2024 | Fröhlich, ja fast schon ausgelassen war die Stimmung, als Arno Höfer, Leiter des Organisationsteams der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, die rund 80 Anwesenden in der Turnhalle zum diesjährigen Jahrestreffen der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte. Unter ihnen konnte er besonders Giesela Lengenberg, Ehrenmitglied er Alters- und Ehrenabteilung, den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Heuschkel sowie Tobias Schmidt und Benjamin Scholl, die stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, willkommen heißen.

Sein Dank galt der Löscheinheit Holzhausen, die in diesem Jahr die Ausrichtung des Jahrestreffens übernommen hatte. Einer schönen Tradition folgend, überreichte Höfer ein hochprozentiges Geschenk an Herbert Rothe von der Löscheinheit Lippe als ältestem Teilnehmer des diesjährigen Treffens sowie an Günter Heide als ältestem Teilnehmer der ausrichtenden Löscheinheit Holzhausen. Beide haben in den 1990er Jahren das Jahrestreffen aus der Taufe gehoben und bis weit in die 2000er Jahre organisiert und auch geprägt. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Heuschkel überbrachte den Anwesenden die Grüße des Bürgermeisters sowie der Verwaltung und dankte den anwesenden altgedienten Feuerwehrleuten für ihren jahrelangen und unermüdlichen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit.

Benjamin Scholl, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach dankte in seiner kurzen Ansprache Arno Höfer für sein Engagement und wünschte sich, dass die Organisation dieses Jahresevents auch noch viele Jahre in den Händen Höfers liegen möge, biete es doch den Alterskameraden die Möglichkeit, sich in geselliger Runde über alte Geschichten und Einsätze auszutauschen. Über die Feuerwehrarbeit der vergangenen Monate informierte der stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Tobias Schmidt. Er berichtete, dass nach einem holprigen Anfang der Wehrführung – der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach Markus Schwarze war im Januar plötzlich und unerwartet verstorben – zahlreiche Projekte fortgeführt oder vollendet werden konnten. So wurden das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Löscheinheit Lippe in Dienst gestellt, der erste Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Holzhausen durchgeführt und die ABC-Komponente der Freiwilligen Feuerwehr Burbach reaktiviert. Geplant sei die Beschaffung von Wetterschutzjacken für alle aktiven Feuerwehrleute, die Umstellung der Atemschutztechnik von Normaldruck auf Überdruck, die Gründung einer Verpflegungseinheit, die bei der Löscheinheit Gilsbach angesiedelt werde, sowie die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Löscheinheit Holzhausen und die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Löscheinheit Wahlbach als Ersatz für das in die Jahre gekommene Löschgruppenfahrzeug.

Der Höhepunkt eines jeden Jahrestreffens ist die Ehrung verdienter Feuerwehrmitglieder Und so konnten Thomas Heuschkel, Tobias Schmidt und Benjamin Scholl in diesem Jahr Oberfeuerwehrmann Otto Lukas aus Würgendorf für 60jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Unterbrandmeister Ludwig Sahm aus Burbach für 70jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Günter Heide aus Holzhausen für unglaubliche 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit der „Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen in Gold“ auszeichnen.

Anschließend stärkten sich alle Anwesenden beim traditionellen „Hausmacher Buffet“. Für Kurzweil sorgten danach die „Männerstimmen Hickengrund“ mit einigen volkstümlichen Weisen, die den einen oder die

andere zum Mitsingen animierten. Bei lebhaften Gesprächen und dem einen oder anderen guten Tropfen klang der Abend dann in gemütlicher Runde aus.

Derzeit besteht die Alters- und Ehrenabteilung aus 83 Mitgliedern und 2 Ehrenmitgliedern. Das nächste Jahrestreffen findet im September 2025 in Burbach statt.



(v.l.) Arno Höfer, Leiter des Organisationsteams, Ludwig Sahm (70 Jahre), Otto Lukas (60 Jahre), Günter Heide (75 Jahre), Thomas Heuschkel, stellvertretender Bürgermeister, Tobias Schmidt

und Benjamin Scholl, stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach

Mit jeweils 94 Jahren die dienstältesten Feuerwehrkameraden: Herbert Rothe (li.) und Günter Heide (re.)

Text: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach

Fotos: Lutz Schäfer, Arno Höfer

