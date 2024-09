Besondere Aktion auf dem Hilchenbacher Wochenmarkt – Gutscheine für Kundinnen und Kunden

(wS/hi) Hilchenbach 02.09.2024 | Kundinnen und Kunden des Wochenmarkts dürfen sich auf eine besondere Aktion freuen: Am Freitag, 6. September, erhalten diejenigen, die bei den Wochenmarkt- Händlerinnen und -Händlern einkaufen, einen Hilchenbach-Gutschein im Wert von 5,00 Euro. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 15,00 Euro an einem Stand ausgegeben haben.

Hintergrund für die Aktion der Stadt Hilchenbach ist auch die Baustelle auf dem historischen Marktplatz, wegen der weniger Kundinnen und Kunden freitags den Weg zum Wochenmarkt finden. Theresa Trüller und Kerstin Broh vom Stadtmarketing erklären: „So sehr wir uns auf den neuen Marktplatz freuen: Die Bauarbeiten haben den Wochenmarkt teilweise gebeutelt. Deswegen möchten wir den treuen Kundinnen und Kunden sowie den Händlerinnen und Händlern etwas Gutes tun.“

Am 6. September können sich Besucherinnen und Besucher von 7:30 bis 11:30 Uhr mit Fleischwaren, Käse, Bio-Backwaren sowie Obst und Gemüse eindecken.

Außerdem sind die Frauen der Eintracht-Chöre Helberhausen mit ihren selbstgebackenen Waffeln und Kuchen vor Ort (hier ist kein Gutschein erhältlich).

Das Anfahren mit dem Pkw ist möglich.

Passend zum Auftakt von „Heimat shoppen“, das am 9. September beginnt, lohnt sich der Besuch des Wochenmarkts also ganz besonders.



