BSV Siegen startet mit deutlichen Siegen in die neue Saison

(wS/bsv) Siegen 17.09.2024 | Am vergangenen Wochenende wurde im Siegerland endlich wieder Bowling gespielt, und die neue Verbandsliga-Saison eröffnet. Mit neuem Elan und vielen Trainingseinheiten in den letzten Wochen wollte das Team in der heimischen Bowling Arena Siegen beweisen, dass sich das Training ausgezahlt hat. Alle fünf Spiele wurden gewonnen, und mit dem höchsten Gesamtergebnis sicherten sie sich zusätzlich die vollen Bonuspunkte. Auch der zweite Spieltag in Kerpen verlief ohne Niederlage. Erneut erzielte das Team das höchste Gesamtergebnis, sodass es nun mit 12 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vor TPR Wuppertal, BP Erkelenz, BC Ratingen 2, Tropics Köln 5 und den Strikers Siegen 1 steht.

„Aufgrund der hohen Temperaturen war es schon sehr anstrengend, den ganzen Tag die Konzentration hoch zu halten. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig über diesen starken Start, wissen aber auch, dass die Saison noch lang ist und noch alles möglich ist“, sagte Spieler Markus Henze.

Zum Erfolg trugen Stephan Boch mit 2030 Pins (203 Schnitt), Alexander Zupfer mit 2009 Pins (201 Schnitt), Markus Henze mit 1843 Pins (184 Schnitt) und Dirk Pähler mit 1781 Pins (178 Schnitt) bei.

Foto: BSV Siegen