Einladung zum 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Löhrtor: Gemeinsam schwimmen bei der 800-Jahr-Feier der Stadt Siegen

(wS/sn) Siegen 10.09.2024 | Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Siegen lädt der SV Neptun Siegerland 1913 e.V. Sie herzlich ein, am Samstag, den 14. September 2024, an unserem 24-Stunden- Schwimmen im Hallenbad Löhrtor teilzunehmen. Unter dem Motto „Schwimmen von 8.00 bis 8.00 Uhr“ möchten wir gemeinsam mit Ihnen dieses besondere Ereignis feiern und eine großartige Sportveranstaltung im Jubiläumsprogramm anbieten. In diesem Rahmen wird Bürgermeister Steffen Mues Sie am Samstagvormittag um 11:00 Uhr mit einem herzlichen Grußwort willkommen heißen!

Unser Ziel ist es, 800 Schwimmerinnen und Schwimmer für die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu begeistern. Keine Sorge, niemand muss die vollen 24 Stunden durchschwimmen! Jeder kann so viel oder so wenig schwimmen, wie er oder sie möchte. Mit dem Teilnehmerarmband, das Sie bei der Anmeldung erhalten, haben Sie die Freiheit, das Bad jederzeit zu verlassen und wiederzukommen.

Die Teilnahmegebühr beträgt symbolische 800 Cent (8 Euro, ermäßigt 5 Euro). Im Preis inbegriffen sind unbegrenztes Schwimmen, eine Event-Badekappe, eine Medaille und das bereits erwähnte Armband. Zudem haben Sie die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden bei Nacht unter stimmungsvoller Event-Beleuchtung und Musik im Hallenbad zu schwimmen. Der Erlös des Events wird in die Ausbildung unserer Übungsleiterinnen und Übungsleiter investiert, um auch in Zukunft qualitativ hochwertige Schwimmangebote bieten zu können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam 800 Schwimmerinnen und Schwimmer zu begeistern!

Melden Sie sich und Ihre Freunde auf unserer Website

https://schwimmen-siegen.de/24stunden/ an und werden Sie Teil des sportlichen Highlights rund um die Jubiläumsfeier.



