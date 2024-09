Einweihungsfeier der Kita Löwenzahn in Kreuztal Eichen bei „löwenköniglichem“ Wetter

(wS/kl) Kreuztal 23.09.2024 | Ein gelungenes Einweihungsfest bei Sonnenschein krönte den Abschluss des Kitabaus und des Einzugs der 75 Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern. Zu Beginn der Feier sangen die Kinder mit Gitarrenbegleitung der Kita-Leiterin, Sabine Ackermann, das fröhliche Lied: „Ein Fest, ein Fest, wir feiern heut‘ ein Fest“. Dazu waren die Kinder, Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunde sowie Nachbarn gekommen.

Sabine Ackermann nahm bei ihrer Begrüßung der Gäste diese und die Kinder unterhaltsam mit, auf eine kleine Reise durch die kurze und dennoch bewegte Vergangenheit der Kita Löwenzahn. 2019 entstand sie auf der grünen Wiese als Modulbau beim Sportplatz in Eichen. Damals hatte sie 3 Gruppen. Zum neuen Kitajahr 2024 kam ein weiterer Modulbau für die 4. Gruppe hinzu. Jetzt sind alle zusammen in einer Kita. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. 2020 waren die Pläne fertig, im Mai 2023 erfolgte der erste Spatenstich und einige Monate darauf konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Sabine Ackermann erinnert sich an das überwältigende Gefühl, dass sie hatte, als sie die Kita erstmals mit Fenstern drin aber noch im Rohbau betrat: „Wow, wie groß, wie hell, wie geräumig!“ Ein bisschen bange wurde ich nur kurz, dann wurden alle angesteckt, mit zu planen und zu organisieren, die 720 qm zu einem Ort der Zukunft für die Kinder zu gestalten. Sabine Ackermann zitierte dazu den Philosophen Khalil Gibran: „Was man als Kind geliebt hat, bleibt im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter.“ Sie danke auch allen Unterstützern, wie dem Elternrat, dem Förderverein und allen mit der Planung und Umsetzung involvierten Personen und Organisationen.

Von der Stadt Kreuztal begrüßte Patrick Zöller die Gäste, hob die Wichtigkeit einer Kita hervor und bedankte sich ausdrücklich auch bei der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH, die das Engagement an den Tag legte, das Angebot für Familien der Stadt Kreuztal zu bereichern. Seitens der Trägerin bedankte sich die pädagogische Leitung Susanne Engel für alles, was geleistet wurde, um diesen Ort zu schaffen. Dank ging an die Leitung und das Team sowie die Eltern und den Förderverein, aber auch an die Sparkasse, die das Gebäude an die Kita Löwenzahn vermiete: „Damit unsere Kinder eine gute Entwicklung nehmen können und gut vorbereitet sind für ihr zukünftiges Leben, müssen viele Räder ineinandergreifen.“ Nun könne hier Integration in seiner ganzen Vielfalt erlebbar werden.

Die Begehung der großen, geräumigen und hellen Kita war von Begeisterung begleitet. Eine Kita mit Fahrstuhl, breitem Treppenaufgang, hohem Eingangsportal, großer Loggia, sonnigen Räumen für alle vier Gruppen. Jeweils haben diese einen großen Gruppenraum, einen gemütlichen Ruheraum, Platz zum Spielen, Toben und Lernen sowie kindgerechte Bäder. Zudem ist im Untergeschoss ein großer Bewegungsraum extra. Sabine Ackermann hob beim Rundgang auch hervor, wie ruhig und gut gedämmt das Gebäude sei. Die Akustik sei optimal. „Wir sind total glücklich.“ Attraktionen des Festes für die Familien waren zudem Bobbycar-Rennen, Entenangeln, Zauberer und vieles für das leibliche Wohl. Ein Highlight war die Tombola, die der Kita-Förderverein Löwenstark e.V. organisierte, mit dem Hauptpreis: einer Fahrt in einem sehr stilvollen Oldtimer. Auch der zweite Preis bot ein Erlebnis: ein Fotoshooting mit der ganzen Familie.

Fotos: Kita Löwenzahn