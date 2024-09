Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober

(wS/hi) Hilchenbach 26.09.2024 | Die Stadt Hilchenbach begeht den Tag der Deutschen Einheit jedes Jahr mit einer Feierstunde, um die Wiedervereinigung dauerhaft zu würdigen.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilchenbach sind herzlich zur Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, um 11:00 Uhr zum kmd, Bernhard-Weiss-Platz 6, in Dahlbruch, eingeladen.

In diesem Jahr hält die Festrede Peter Leisner, Beigeordneter der Stadt Gotha.

Die musikalische Umrahmung übernimmt das Akkordeon-Orchester Siegerland e.V. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher der Feierstunde.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!