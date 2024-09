Fußballschule des 1.FC Köln kehrt in den Herbstferien nach Kaan zurück

(wS/fck) Siegen 30.09.2024 | Nach der Rekordteilnehmerzahl im Vorjahr macht die Fußballschule des 1.FC Köln auch in diesen Herbstferien in Kaan-Marienborn Halt. Von Mittwoch dem 16. bis Freitag dem 18. Oktober steht das runde Leder für viele Kinder im Vordergrund.

Knapp 60 Kinder waren es im Vorjahr, die den Sportplatz in Kaan-Marienborn bevölkerten, über 30 Anmeldungen sind bislang in diesem Jahr eingegangen.

Ausgebildete Trainer des Bundesligisten sorgen an 2 ½ Tagen für Spiel, Spaß und Bewegung während der professionellen Einheiten. Für Mittagessen und Getränke sowie die gesunde Snacks zwischendurch ist gesorgt. Die Kinder erhalten zudem ein Trikot der Fußballschule, einen Ball sowie eine Urkunde nach der Teilnahme.

Zur Anmeldung geht es unter https://fussballschule.fc.de Die Kosten belaufen sich auf 146 Euro pro Kind.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!