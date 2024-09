Geschichte hautnah: Dem Krönchen auf der Nikolaikirche am 13.09.24 ganz nah

(wS/si) Siegen 03.09.2024 | Nahezu jede Siegenerin und jeder Siegener kennt und liebt es, das golden glänzende Krönchen auf dem Turm der Nikolaikirche. Für viele ist es ein vertrauter, Heimat verheißender Anblick, wenn das filigran anmutende Gebilde plötzlich am Horizont erscheint. Grund genug, einmal genauer hinzuschauen, denn aus der Nähe betrachtet, gewinnt das Krönchen deutlich an Größe.

Aber auch die Nikolaikirche, die es auf ihrer Spitze trägt, hat eine faszinierende Geschichte und beherbergt, neben dem Original Krönchen von 1658, einen ganz besonderen Schatz: die goldene Taufschale aus Brasilien – ein Geschenk des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen.

Für all diejenigen, die nun dem Krönchen und dem Kirchenschatz einmal nahe kommen wollen, gibt es am Freitag, den 13.09.24 ab 16.30 Uhr die Gelegenheit, an dieser Führung teilzunehmen, Treffpunkt ist das Hauptportal der Nikolaikirche.

Besonderes Highlight: Zum Schluss wird das Treppenhaus geöffnet und die Besucherinnen und Besucher dürfen auf die Turmbalustrade rund um die alte Wächterstube – näher kann man dem Krönchen nicht kommen.

Das Angebot ist kostenpflichtig und auf 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt.

Reservierungen sind ab sofort möglich unter: hallo@visitsiegen.de oder 0271-30382822

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

