Grissenbach freut sich auf den ersten Spendenlauf für Hospize

(wS/dks) Netphen 05.09.2024 | Am Dienstag konnte der Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsverein Grissenbach e.V. zwei erfreuliche Neuigkeiten präsentieren: Die Bekanntgabe des 1. Spendenlaufs für die Hospize der Region und die Zusage der heimischen Bundestagsabgeordneten Frau Luiza Licina-Bode, die Schirmherrschaft für die Veranstaltung zu übernehmen.

Der Spendenlauf findet am 22. September 2024 von 8.00 bis 16.00 Uhr statt. Die Teilnehmer können auf den vom SGV ausgezeichneten Wanderwegen G1 und G2 in und um das schöne Grissenbach ihre Runden drehen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Licina-Bode als Schirmherrin gewinnen konnten. Ihre Unterstützung und ihr Engagement sind für uns von großer Bedeutung“, sagte ein Sprecher des Vereins.

In ihrem Grußwort betonte Frau Licina-Bode die Wichtigkeit der Unterstützung der Hospize. „Die Hospize leisten eine unglaublich wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie begleiten Menschen in ihren letzten Lebensphasen mit großer Empathie und Professionalität“, sagte Licina-Bode. Das Grußwort von Frau Licina-Bode wird mit einem Bild in der kommenden Ausgabe der Zeitung veröffentlicht.

Neben dem sportlichen Teil des Events wird von 11.00 bis 14.00 Uhr in Grissenbach frisch gekochte Erbsensuppe der AWO aus Deuz und Würschen mit Brötchen angeboten. „Für das leibliche Wohl unserer Gäste ist bestens gesorgt“, so der Organisator.

Die Idee für den Spendenlauf entstand in einer Vorstandssitzung des DKS Grissenbach e.V., in der die Bedeutung der Hospizarbeit thematisiert wurde. „Einige von uns haben die einfühlsame Begleitung durch Hospize persönlich erlebt und waren von der wertvollen Arbeit begeistert“, erklärte der Vorsitzende. „Wir möchten mit diesem Lauf einen Beitrag leisten und gleichzeitig die Menschen in unserer Gemeinde zusammenbringen.“

Der DKS Grissenbach e.V. richtet den Lauf zugunsten des Marien Hospiz Louise von Marillac in Wilnsdorf, des Ev. Hospiz Siegerland in Siegen und des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe aus. Alle Einnahmen der Veranstaltung kommen diesen drei Hospizen zugute.

„Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie uns“, lädt der Verein alle Interessierten ein. „Gemeinsam können wir etwas bewegen und den Hospizen helfen, ihre wichtige Arbeit fortzusetzen.“

Der DKS Grissenbach e.V. wünscht der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und hofft auf zahlreiche Teilnehmer und Unterstützer.

Von links nach rechts: Kassierer Jan Niklas Schäfer, Beisitzerin Astrid Eichler, Schriftführer Nils Schöler, 2. Vorsitzender Alexander Stein, Beisitzerin Carolin Stein und 1. Vorsitzender Thorsten Görg.