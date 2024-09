Hauck & Bauer und Gsella präsentieren „Pencil Culture“ – Freitag, 27.09.2024, 20 Uhr

(wS/lyz) Siegen 23.09.2024 | Sie gehören zu den ganz Großen, die man meist nur von ihren Bildern oder Texten kennt. Ihre Cartoons finden sich u. a. in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der TITANIC. Am 27. September werfen Elias Hauck (Zeichnungen) und Dominik Bauer (Worte), alias Hauck & Bauer, im Siegener Kulturhaus Lÿz ihre Cartoons an die Wand und vertonen sie live in verteilten Rollen. So hört man die Figuren, wie sie ihre Schöpfer im Ohr hatten – was sie noch schlimmer oder schöner macht. Entscheiden Sie selbst!

Thomas Gsella, der ehemalige TITANIC-Chefredakteur und Robert-Gernhardt-Preisträger, möchte mindestens genauso viel Applaus wie H&B. Deshalb liest er die lustigsten Gedichte aus seinen Büchern Lustgedichte, Trinkgedichte, Fressgedichte und Ich zahl’s euch reim. Gsella dichtet wöchentlich für den Stern und monatlich für die Zeitschrift konkret. Über seine Gedichte sagt er selbst: „Sie sind gut, aber leicht. Keine komplizierte Angeberlyrik – Sie müssen nichts interpretieren, nur lesen oder zuhören. Und weil Sie nicht blöd sind, verstehen Sie alles sofort und können befreit loslachen oder -weinen, je nach Intention des Autors.“ Diese Leichtigkeit hat er sich von den TITANIC-Größen F.W. Bernstein und Robert Gernhardt abgeschaut, als deren legitimer Erbe er heute gilt.

Vorverkauf: 22,- € | Abendkasse: 24,- €



Foto: Kultur!Büro. Kreis Siegen-Wittgenstein