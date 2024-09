Hilchenbacher Herbstkirmes 2024: Vier Tage Vergnügen für die ganze Familie! Samstag, 21. September bis Dienstag, 24. September

(wS/hi) Hilchenbach 12.09.2024 | Gebratene Mandeln, Churros, Musik Express – am dritten Septemberwochenende ist wieder Kirmes in Hilchenbach.

Von Samstag, 21. September, bis Dienstag, 24. September, geht es vier Tage lang rund auf dem historischen Marktplatz und in den angrenzenden Straßen.

Am Samstag startet das Volksfest ab 14:00 Uhr mit Freifahrten auf den Fahrgeschäften.

Der Sonntag beginnt um 11:00 Uhr mit einem der ausgefallensten und beliebtesten Gottesdienste der Region: dem Autoscooter-Gottesdienst. Während es sich die Kinder und Erwachsenen in den Fahrzeugen oder auf anderen Sitzgelegenheiten gemütlich machen, wird Pfarrer Christian Markus Weber mit dem Posaunenchor des CVJM Hilchenbach sowie zahlreichen Mitwirkenden eine Andacht der besonderen Art gestalten. Im Anschluss daran startet direkt die Kirmes.

Montag ist Familientag. Ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften und besondere Angebote laden ab 14:00 Uhr zum ausgiebigen Festvergnügen ein.

Am Dienstag um 22:00 Uhr krönt ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk das beliebte Volksfest. Hilchenbach lädt ein und freut sich auf seine Gäste!

Bis dahin können die Hilchenbacher mit ihren Gästen vier Tage lang feiern, Spaß haben, Freunde treffen, Schlemmen und Genießen. Schausteller und Stadtverwaltung haben bei der Zusammenstellung des Angebotes an kleine und große Kirmesfreunde gedacht:

Die kleineren Gäste freuen sich besonders auf das „Märchen-Karussell“ und den „Babyflug“. Auch das Ballwerfen und die Losbude sind hier sehr beliebt. Selbstverständlich kommen aber auch Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten. Das Herz der Kirmes und absoluter Publikumsliebling ist wie immer der Autoscooter. Hinzu kommen dieses Jahr das Musik Express – das mit rasantem Tempo sich schnell im Kreis dreht. Etwas langsamer lässt es hingegen das Riesenrad angehen und bietet einen wunderbaren Ausblick über den neuen Marktplatz für die ganze Familie.

Reichlich Abwechslung bieten aber nicht nur die Fahrgeschäfte. Auch bei den Gaumenfreuden erwartet die Kirmesbesucher die kirmestypische Auswahl von deftigen Köstlichkeiten und süßen

Schleckereien. Mit von der Partie sind auch zwei „einheimische“ Getränkerondelle, die TTG SMS Dahlbruch sowie Getränke Stenger. Zahlreiche weitere Vergnügungs- und Verkaufsstände machen die Herbstkirmes zu einer runden Sache für alle, die den Rummel in der besonderen Umgebung des historischen Marktplatzes genießen möchten.

Geänderte Verkehrsführung im Stadtgebiet

Aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten für das Volksfest bleibt der historische Marktplatz für den Fahrzeugverkehr bis einschließlich Mittwoch, 25. September, gesperrt. Ebenfalls werden die Busse den Marktplatz in diesem Zeitraum nicht anfahren. Es werden nur die bekannten Haltestellen im Bereich der Bundesstraße B508 bedient. Auch der Wochenmarkt findet am Freitag, 20. September, nicht statt!

Folgende weitere Sonderregelungen zur Verkehrsführung sind zu beachten:

In der Zeit von Dienstag, 17., bis einschließlich Mittwoch, 25. September, können die Straßen Ruinener Weg, Unterzeche und Dammstraße von Anliegerinnen und Anliegern nur eingeschränkt

befahren werden. So wird die Unterzeche zur Sackgasse und ist über die Bruchstraße zu erreichen.

Die Dammstraße ist nur über die Rothenberger Straße zu befahren. Während der Herbstkirmes ist ein Befahren des Veranstaltungsgeländes nur für Notfallfahrzeuge möglich.

Der Bürgerbus fährt als Alternative zum Marktplatz während des Veranstaltungszeitraums die Haltestelle in der Rothenberger Straße hinter dem Rathaus an, damit die Fahrgäste einen kurzen Weg von der Stadtmitte zum Einstieg haben.

Auch wenn die Parkmöglichkeiten im Bereich der Rothenberger Straße und der Bundesstraße beschränkt sind, stehen ausreichend Plätze zur Verfügung, um in der Umgebung der Stadtmitte zu parken und die Herbstkirmes zu besuchen.

Folgende Parkplätze können genutzt werden:

Parkplatz P1 Bahnhof Hilchenbach

Parkplatz P2 In der Herrenwiese, Ritterspielplatz

Parkplatz P3 In der Herrenwiese, Containerstellplatz

Parkplatz P7 Einkaufszentrum Gerberpark

„Bei gegenseitiger Rücksichtnahme können sich Anwohner und Besucher auf harmonische und abwechslungsreiche Tage in Hilchenbach freuen“, so das Team des Stadtmarketings.

Foto: Stadt Hilchenbach