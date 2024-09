Historische Porsche und legendäre Fahrer: Die 3. Röhrl-Klassik in vollem Gange

(wS/red) Winterberg 19.09.2024 | Die 3. Röhrl-Klassik, eine der prestigeträchtigsten Oldtimer-Rallyes, macht dieses Jahr Station in Winterberg. Vom 19. bis 21. September 2024 fahren 150 historische Porsche durch das malerische Hochsauerland, angeführt von Rallye-Legende Walter Röhrl und Schauspieler Hinnerk Schönemann. Die Strecke bietet nicht nur den Fahrern, sondern auch den Zuschauern entlang der Route ein Erlebnis der Extraklasse.

Der Start am 19. September

Am heutigen 19. September begann die Rallye pünktlich um 14:00 Uhr auf dem Marktplatz in Winterberg, direkt am Fuße des berühmten Kahlen Astens. Von dort aus ging es auf die erste Etappe über 108 Kilometer. Die Route führte die 150 Teilnehmer durch die atemberaubenden Landschaften des Hochsauerlands, vorbei an Lennestadt und durch das historische Oberhundem. Ein besonderer Halt wurde in Schmallenberg eingelegt.

Entlang der Strecke konnten Zuschauer seltene Fahrzeuge wie den Porsche 356 A Carrera von 1955 oder den Porsche 914/6 GT aus nächster Nähe bewundern. Die Vielfalt der Modelle, darunter zahlreiche Varianten des Porsche 911, zog Liebhaber und Oldtimer-Fans gleichermaßen in ihren Bann.

Prominente Teilnehmer und besondere Herausforderungen

Für Walter Röhrl, zweifacher Rallye-Weltmeister, ist die Teilnahme an der Röhrl-Klassik mittlerweile eine Tradition. Er lobte die perfekte Streckenplanung von Organisator Peter Göbel und zeigte sich begeistert von der Region. Auch Hinnerk Schönemann, bekannt aus Serien wie Nord bei Nordwest, freute sich auf die Rallye und die bevorstehenden Wertungsprüfungen, die für Spannung und Abwechslung sorgen.

Ein Ausblick auf die nächsten Tage

Morgen, am 20. September, führt die Rallye auf die längste Etappe der Veranstaltung. Mit insgesamt 197 Kilometern steht den Fahrern eine sportliche Herausforderung bevor. Die Route führt von Winterberg über den Biggesee und den Flugplatz in Meschede bis hin zur Loh Collection im hessischen Dietzhölztal. Hier werden die Teilnehmer eine Mittagspause einlegen und die Automobilschätze der Sammlung bestaunen.

Am Samstag, dem 21. September, endet die 3. Röhrl-Klassik mit einer Fahrt über die Rennstrecke Bilster Berg, wo die Porsche-Fahrer auf eine letzte Wertungsprüfung treffen, bevor sie nach Winterberg zurückkehren und den Abschluss bei einer festlichen Gala in der Stadthalle feiern.

Bilder und Impressionen

Heute entstanden einige Bilder der Porsche-Parade in Schmallenberg, weitere Bilder werden bald hier auf wirSiegen zu sehen sein werden.

Mehr Informationen zur 3. Röhrl-Klassik finden Sie unter www.roehrl-klassik.de.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

