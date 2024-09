Jährlich am zweiten Donnerstag im September: Am 12. September 2024 ist bundesweiter Warntag

(wS/ha) Haiger 10.09.2024 | Der Ernstfall wird unter anderem mit Sirenen, Apps und Smartphone Direkt-Nachrichten geprobt

Im Rahmen des bundesweiten Warntages 2024 werden am 12. September (Donnerstag) um 11 Uhr in einer gemeinsamen Übung des Bundes und der Länder sowie der teilnehmenden Kommunen alle Warnmittel gleichzeitig ausgelöst. Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Rundfunk, Warn-Apps wie HessenWARN, Werbetafeln, Sirenen und Cell-Broadcast.

Der bundesweite Warntag dient dazu, zu prüfen, wie gut die Bevölkerung im Ernstfall gewarnt und informiert werden kann. Dieser findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. In diesem Jahr ist das der 12. September. Auch für die Stadt Haiger werden verschiedene Wege der Warnung getestet, um zu prüfen, ob und wo noch nachjustiert werden kann oder muss. Frühzeitiges Warnen in Notfällen kann Leben retten, deswegen ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, wie gut diese Warnungen funktionieren.

Auch in diesem Jahr ist für den Warntag geplant, dass die Warnmittel zum Teil durch den Bund ausgelöst werden. Dazu gehören zum Beispiel KATWARN, NINA, Rundfunk und Cell-Broadcast. Die Sirenen in Haiger werden durch die Zentrale Leitstelle in Wetzlar ausgelöst.

Der Test beginnt um 11 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt müssen Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, Sirenen in ihren Wohnorten zu hören und Warn-Mitteilungen auf ihr Smartphone zu erhalten. Aus technischen Gründen können aber nicht alle Mobiltelefone in Deutschland Warnungen über Cell-Broadcast empfangen. Als Ergänzung ist es also sinnvoll auf eine der Warnapps, wie zum Beispiel KATWARN oder NINA, zurückzugreifen und diese zu installieren.

Da im Stadtgebiet Haiger die derzeit laufende Umstellung auf die neuen Sirenenanlagen noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird in Haiger und seinen Stadtteilen nur das Signal „Feueralarm“ (dreimal 15 Sekunden Dauerton mit zweimal sieben Sekunden Pause) zu hören sein. Das Signal zur „Warnung der Bevölkerung“, ein auf- und abschwellender Heulton über eine Minute und das Signal „Entwarnung“ (eine Minute Dauerton) wird in Haiger dieses Jahr noch nicht zu hören sein.

Im Stadtteil Weidelbach wird es dieses Jahr noch „leise“ bleiben, dort ist derzeit keine funktionierende Sirene vorhanden. Die neue Sirenenanlage wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 02. Oktober 2024 aufgestellt.

Mit der Sirene in Weidelbach ist dann zunächst auch die Umstellung auf neue digitale Sirenen abgeschlossen. Die Sirenen dienen dazu die Bevölkerung im Falle unvorhergesehener Ereignisse aufmerksam zu machen und zu warnen. Das können Naturereignisse sein aber auch Gefahren die unter Umständen durch Unfallereignisse oder ähnliches eingetreten sind. Für die Alarmierung der Feuerwehr sind die Sirenen nur noch nebensächlich, hierfür werden unterschiedliche andere Möglichkeiten genutzt, um die Feuerwehrangehörigen im Falle eines Alarmes, auch außerhalb der Stadtteilgrenzen, zu erreichen.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es beim BBK unter www.bit.ly/BBKwarntag

Hinweise für die Vorsorge im Ernstfall finden Sie unter: www.bit.ly/BBKNotfallvorsorge.