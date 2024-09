Judo-Spannung bis zum Schluss: Michelle Ens triumphiert im Golden Score um Bronze

(wS/jf) Siegen 10.09.2024 | In der Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen richtete der Lüner SV das Landessichtungsturnier für die Altersbereiche U14, U17 und U20 aus. Auf vier Matten wurde an zwei Tagen um Medaillen und Platzierungen gekämpft. Gemeldet waren über 400 Teilnehmer. Die NWJV-Landestrainer nutzten die Gelegenheit zur Sichtung für das Wettkampfjahr 2025. Positiv aufgefallen sein dürfte ihnen vor allem Michelle Ens die Dritte wurde. Für Bohdan Semenov war es nach seiner langen Verletzungspause der erste Wettkampf.

Bis 44 kg startete Michelle Ens gut aufgelegt in der Altersklasse U14 ins Turnier. Nur 21 Sekunde benötigte sie um Frieda Cassel vom TV Wolbeck in die Knie zu zwingen und ins Semifinale einzuziehen. Hier traf sie auf die spätere Turniersiegerin Lina Laleike, die sie mit einem Armhebel besiegte. Im kleinen Finale (Kampf um Bronze) wurde der Kampf erst im Golden Score zu Gunsten von Michelle mit Tai-Otoshi entschieden.

Viel zu passiv startet Jolina Sening in ihrer Auftaktbegegnung bis 40 kg sammelte lediglich Strafen und wurde von ihrer Gegnerin in die Trostrunde geschickt Hier konnte sie einmal punkten und wurde Siebte. Bohdan Semenov hat nach der langen Verletzungspause noch nicht zu seiner alten Stärke zurück gefunden.

Zudem startete er erstmals in der Gewichtsklasse bis 66kg die mit 30 Teilnehmen stark besetzt war. Mit einem Haltegriffsieg begann er optimal. Wegen einer nicht regelkonformen Abtauchtechnik wurde er bestraft und sein Gegner als Sieger erklärt. In der Trostrunde konnte er sich aber wieder beweisen. Drei aufeinander folgende Siege brachten ihn weit nach vorne, doch im nächsten Kampf machte sich der Trainingsrückstand bemerkbar. Er wurde mit Haltegriff bezwungen und wurde Siebter. Für alle weiteren Kämpfer war die Trainingszeit nach den Ferien für ein Landesturnier wohl zu kurz um hier was zu holen.

Platz 3 für Michelle Ens (li.) Jolina Sening wirkt eher enttäuscht mit dem siebten Platz