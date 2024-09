Kaan-Marienborn: Unfall mit E-Bike führt zu schweren Verletzungen – Polizei sucht Augenzeugen

(wS/ots) Siegen 17.09.2024 | Am heutigen Dienstagmittag (17. September) ist es gegen 12:12 Uhr auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 30-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges den 30-jährigen E-Bike-Fahrer deutlich vor der Kreuzung Hauptstraße/ Hessische Straße überholt haben. Beide Verkehrsteilnehmer waren in Richtung Schleifmühlchen (Siegen-Zentrum) unterwegs. An der Kreuzung musste der nun vorne fahrende Sattelzug aufgrund einer roten Ampel anhalten und stehen bleiben. Nach derzeitigem Kenntnistand ist der Pedelecfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen an den LKW herangefahren und wollte ihn rechtsseitig überholen. Der Schutzstreifen endet an der Kreuzung, so dass zwischen dem Sattelzug und dem rechten Fahrbahnrand nur wenig Platz verblieb. Der 30-Jährige ist dann zu Fall gekommen und kollidierte zudem mit dem rechtsseitig befindlichen Ampelmast. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Befragung des Radfahrers vor Ort durch die Polizeieinsatzkräfte konnte daher nicht erfolgen. Er musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, den genauen Unfallablauf zu rekonstruieren. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem vorangegangenen Überholvorgang des Sattelzuges vom dem E-Bike-Fahrer (in Höhe des dortigen Aldi) machen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden

Fotos: Andreas Trojak /wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!