Kein Plastik? Kein Problem! „PlanetPlastic“ Ausstellung von Vamos e.V. im Foyer des Kreishauses

(wS/si) Siegen 13.09.2024 | Plastik ist überall — und es wird immer mehr: ob im Essen, in Medikamenten oder im Meer.

Es gibt keinen Lebensbereich, in dem man nicht auf Plastik und Erdölanteile trifft. Umso wichtiger ist es, auf dieses Problem aufmerksam zu machen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man es unter Kontrolle bekommen kann. Die neue Ausstellung im Foyer des Kreishauses von „Vamos e.V.“ befasst sich unter dem Titel „PlanetPlastic“ mit fünf großen Themenbereichen, die auf die Gefahren der übermäßigen Plastikproduktion und den zu hohen Gebrauch von Plastik und Mikroplastik aufmerksam machen.

Die Ausstellung wurde von Schülern für Schüler konzipiert, ist aufgrund der Themenkomplexe auch für Erwachsene sehr interessant und vor allem interaktiv erlebbar.

Ein interaktiver Audioguide führt durch die Ausstellung. Zusätzlich geben verschiedene Videos Einblicke in die einzelnen Themenkomplexe und erklären wichtige Aspekte zum Thema Recycling, Erdöl oder der eigenen Gesundheit im Zusammenhang mit Plastik. Damit „PlanetPlastic“ interaktiv erlebt werden kann, muss ein QR-Code zu Beginn der Ausstellung mit seinem eigenen Smartphone gescannt werden. Um den Audioguide komplett nutzen zu können, empfiehlt es sich, Kopfhörer mit zu bringen.

„PlanetPlastic“ ist bis einschließlich Dienstag, 24. September 2024, zu den Öffnungszeiten des Kreishauses, montags bis donnerstags von 7:30 bis 17 Uhr und freitags von 7:30 bis 15 Uhr, zu sehen. Zudem wird die Ausstellung thematisch in die MINT-Mitmachtage, die vom 17. bis 19. September vor und im Foyer des Kreishauses stattfinden, eingebunden. An diesen drei Tagen geht es schwerpunktmäßig um das Erkunden und Erleben von den MINT-Fächern. Zu den Fächern zählen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Thema Recycling ist in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt. Aus diesem Grund wird bei den MINT-Mitmachtagen neben Vamos e.V. die Firma REGUPOL aus Bad Berleburg ihre Arbeit präsentieren. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Recycler von elastischen Rohstoffen, wie z.B. Gummi, und produziert aus diesen unter anderem Sportbahnen, Laufbahnen oder Fallschutzböden für Kletterhallen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten während der MINT-Mitmachtage einen Einblick in die Produktionsprozesse des Unternehmens.

Auf insgesamt 15 Stoffbahnen werden verschiedene Bereiche rund um das Thema „Plastik“ bei der Ausstellung gezeigt.