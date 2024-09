Konzert der Band Koenige & Priester am Samstag, 28. September, in der Siegerlandhalle

(wS/ha) Siegen 24.09.2024 | Koenige & Priester gehören zu den bekanntesten christlichen Bands in Deutschland. „Wir wollen moderne Kirchenlieder zur Ehre Gottes machen. Und wir möchten Brücken zwischen Konfessionen und Menschen bauen.“ So haben Florence Joy und Jonathan Enns in einem Interview die Idee ihrer Band formuliert. Im neuen Album „Leuchtfarben“ wird das ansprechende Songwriting durch einen dezenten elektronischen und schön tanzbaren Pop-Sound perfekt in Szene gesetzt. Die Texte sind ausgesprochen ehrlich und direkt. Die Lieder sind tröstlich, ermutigend und aufbauend zugleich.

Wann: Samstag, 28. September, 21.30 Uhr

Um 19 Uhr findet der Festgottesdienst statt.

Wo: Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 51, 57072 Siegen

Das Konzert findet im Rahmen des Territorialen Kongresses der Heilsarmee statt.

Freier Eintritt!