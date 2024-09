Kreuztal begrüßt alle Oldtimer-Fans: 5. Oldtimer Ausstellung auf dem Roten Platz am Sonntag, 22.09.2024 von 10 bis 13 Uhr

(wS/red) Kreuztal 19.09.2024 | Kreuztal steht am kommenden Sonntag, den 22. September, ganz im Zeichen der Nostalgie auf vier Rädern! Die Oldtimer Freunde Kreuztal laden zur 5. Saison-Ausstellung 2024 ein und präsentieren ihre einzigartigen „rollenden Museumsstücke“ auf dem Roten Platz in Kreuztal. Zwischen 10:00 und 13:00 Uhr können Liebhaber klassischer Fahrzeuge und Neugierige aus nah und fern in die faszinierende Welt automobiler Schätze eintauchen.

Mit einem erwarteten Besucherandrang und zahlreichen Teilnehmern verspricht die Veranstaltung erneut ein absoluter Höhepunkt im regionalen Veranstaltungskalender zu werden. Bereits im Frühjahr und Sommer 2024 haben die vergangenen Oldtimer-Treffen in Kreuztal für Begeisterung gesorgt und viele Besucher angelockt. Jetzt freuen sich die Veranstalter, auch im Herbst erneut mit strahlendem Sonnenschein und regem Publikumsverkehr rechnen zu können.

Die Besucher erwartet eine beeindruckende Vielfalt an klassischen Fahrzeugen, die von stolzen Besitzern liebevoll restauriert und zur Schau gestellt werden. Vom eleganten Cabriolet über die kultigen Limousinen der Nachkriegszeit bis hin zu ausgefallenen Raritäten – die Ausstellung bietet für jeden Geschmack das passende Modell. Besonders spannend: Auch neue Klassiker werden immer wieder Teil des Programms sein, sodass es auch für wiederkehrende Besucher stets etwas Neues zu entdecken gibt.

Mehr als nur Autos – Ein Event für die ganze Familie

Neben den glanzvollen Oldtimern wird auch das Rahmenprogramm für Groß und Klein nicht zu kurz kommen. Kreuztal lädt zudem zum Bummeln ein – Cafés und gemütliche Plätze in unmittelbarer Nähe.

Für eine reibungslose Anreise können Besucher die Zufahrt über das Ziegeleifeld oder die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf nutzen.

Ein Muss für alle Oldtimer-Fans!

Die 5. Saison-Ausstellung der Oldtimer Freunde Kreuztal ist nicht nur ein Fest für alle Liebhaber historischer Fahrzeuge, sondern auch ein Treffpunkt für die ganze Region. Seien Sie dabei, wenn Kreuztal sich wieder in ein lebendiges Freilichtmuseum verwandelt und lassen Sie sich von der Faszination vergangener Mobilität in den Bann ziehen.

Merken Sie sich den Termin vor – Kreuztal freut sich auf Ihren Besuch!

Fotos: Archiv wirSiegen.de

