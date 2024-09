Kreuztal: Feuerwehr im Einsatz an der Gesamtschule – Keine Verletzten, alles gut!

(wS/kr) Kreuztal 05.09.2024 | Erstmeldung | Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Kreuztal gegen 11:25 Uhr zu einem Einsatz an der Gesamtschule Kreuztal gerufen. Der Alarm ereignete sich während einer Pause bei einer Veranstaltung zum Thema Berufsberatung. Schüler bemerkten plötzlich Rauch, der aus einer Steckdose quoll, an der ein Kühlaggregat angeschlossen war.

Schnell reagierten die Schüler und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Diese traf zügig am Einsatzort ein. Aus Sicherheitsgründen mussten mehr als 100 Schülerinnen und Schüler evakuiert werden. Die Schüler verließen das Gebäude und nutzten die Gelegenheit, bei schönem Wetter eine ungeplante Pause im Freien einzulegen.

Die Feuerwehr konnte die betroffene Steckdose sicher ausbauen und stellte sicher, dass keine weiteren Gefahren bestehen. Ein hinzugerufener Elektriker wird den entstandenen Schaden beheben. Glücklicherweise breitete sich der Brand nicht weiter aus, und es wurde niemand verletzt.

Fotos: Feuerwehr Kreuztal