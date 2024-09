Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt am Sonntag, 15. September mit vielseitigem (Mitmach-)Angebot

(wS/kr) Kreuztal 04.09.2024 | Am Sonntag, 15. September von 11.00 bis 18.00 Uhr, findet der beliebte Natur- und Bauernmarkt in Kreuztals Stadtmitte statt. Auf dem Roten Platz und unter dem Glasdach des Einkaufscenters finden die Besucherinnen und Besucher an rund 64 Ständen einen vielseitigen Mix an Naturprodukten, Biowaren, familienfreundlichen Attraktionen und Infoständen.

Regionale sowie überregionale Erzeuger präsentieren ihr umfangreiches und vielfältiges Angebot. Darunter: Obst und Gemüse, Balsame und Seifen, Deko-Artikel und Pflanzen, Holzwaren, Lederwaren, Felle und Wolle, Gewürze, Naturkosmetik, Marmeladen, Käse, Nudeln und Eier. Zudem präsentiert der Rassegeflügelzuchtverein Buschhütten seine Hühner und Enten. Auch der Förderverein Historischer Hauberg Fellinghausen und die Gartenfreunde Kreuztal, die den Meisten durch ihre Mosterei bekannt sind, informieren an dem Tag über ihre Aktivitäten.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr werden auf dem Areal kleine Attraktionen, insbesondere für die jüngeren Gäste, angeboten:

Im städtischen Pavillon können kleine Insektenhotels hergestellt und liebevoll ausdekoriert werden. Kinder werden bei der Aktion von den städtischen Mitarbeiterinnen begleitet und beaufsichtigt, sodass Eltern diese Zeit nutzen können, um die Marktstände ganz in Ruhe zu erkunden. Außerdem wird wieder eine professionelle Kinderschminkerin vor Ort sein.

Die Mitmachaktionen sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Zahlreiche Essenstände, ob deftig oder süß, runden den Besuch des Natur- und Bauernmarktes mit abwechslungsreichen Spezialitäten und Getränken ab und sorgen für eine genussvolle Zeit in der Kreuztaler Stadtmitte.

Foto & Flyer: Stadt Kreuztal