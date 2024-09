Leichtverletzter nach Abbiege-Unfall am Kölner Tor in Siegen

(wS/si) Siegen 18.09.2024 | Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ereignete sich im Bereich Kölner Tor / Sandstraße ein Verkehrsunfall, der zu größeren Verkehrsbehinderungen führte. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer, der aus der Friedrichstraße kam, missachtete die Verkehrsregeln und versuchte verbotenerweise nach links in Richtung Kölner Tor abzubiegen. Trotz durchgezogener Linie setzte er zum Linksabbiegen an und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes, der auf der Sandstraße in Richtung Siegerlandhalle fuhr.

Der 46-jährige Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Zur Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten sperrte die Polizei den betroffenen Bereich in beide Richtungen.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Der Verkehr konnte erst nach Abschluss der Unfallaufnahme wieder freigegeben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

