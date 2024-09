Leitungsteam der DRK-Kinderklinik Siegen gratuliert Auszubildenden zum Examen bzw. Abschluss

(wS/drk) Siegen 27.09.2024 | 14 Pflegekräfte und eine Medizinische Fachangestellte konnten ihre Ausbildung an der DRK-Kinderklinik Siegen erfolgreich abschließen

Die Examensfeier für die Nachwuchskräfte im Pflegeberuf sowie die Medizinischen Fachangestellten ist immer eines der schönsten Events des Jahres. Auch an diesem Freitag feierte das interdisziplinäre Leitungsteam der DRK-Kinderklinik Siegen zusammen mit 15 Absolventinnen und ihren Angehörigen deren bestandenes Examen bzw. die abgeschlossene Ausbildung im großen festlichen Rahmen im SPZ.

Der von Thomas Thielmann geleitete Kurs des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen, kurz BiGS, profitierte von optimalen Ausbildungsbedingungen in einer der größten und modernsten Pflegeschulen in NRW, und mit der Kinderklinik von einer der wenigen Ausbildungsstätten in Deutschland, die die spezialisierte Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft anbietet. Die Auszubilden- den der Kinderklinik hatten im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung das Wahlrecht zwischen Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Pädiatrie oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft. Neun der 14 Auszubildenden in der Pflege haben sich bewusst dazu entschieden, die Spezialisierung im Bereich der Kinderkrankenpflege wahrzunehmen.

Trotz einem Start Ende 2021 zu Zeiten von Corona, damit verbundenem Homeschooling und Praxiseinsätzen unter erschwerten Bedingungen hat sich für die 15 Absolventinnen alles zum Guten hin entwickelt.

Das gilt so natürlich auch für die Medizinische Fachangestellte, die parallel praxisnah in der Ambulanz der Abteilung Kinderchirurgie sowie den weiteren Fachbereichen der DRK-Kinderklinik Siegen und dem MVZ Wellersberg ausgebildet wurde.

Um ihre berufliche Zukunft müssen sich die 15 Absolventinnen mit diesen Abschlüssen keine Sorgen machen. Da Fachkräfte im Gesund-heitswesen sehr gesucht sind, sehen sie einer perspektivenreichen Zukunft mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten entgegen. Besonders stolz sind wir auf acht der frisch examinierten Pflegefachkräfte, welche aufgrund eines sehr guten Examens das Anrecht auf eine Begabten- förderung in Form eines Weiterbildungsstipendiums durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung bekommen.

Klinikgeschäftsführer Carsten Jochum freute sich in seiner Rede unter anderen darüber, dass sich 13 der 14 ehemaligen Auszubildenden für eine Anstellung in der Kinderkrankenpflege der Siegener Kinderklinik entschieden haben. Aber auch der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft, die nun ein Studium beginnt, wünschte er alles Gute für den weiteren beruflichen Werdegang. Er bedankte sich explizit bei allen Beteiligten der Klinik und des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen dafür, dass die Ausbildung in Siegen mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz erfolgte. Die Pflegedirektorin der DRK-Kinderklinik, Janna Schirdewan, zeigte sich sehr stolz, seien doch sowohl die Motivation für einen herausfordernden Beruf sowie das Durchhaltevermögen der jungen Menschen in dieser schwierigen Zeit bemerkenswert.

Mit dem Kurs 2024-2027 starten im Oktober 2024 wieder 28 Auszubildende in die Pflegeausbildung an der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH.

Für den zusätzlichen Ausbildungsbeginn April 2025 stehen noch Ausbildungsplätze für Schnellentschlossene zur Verfügung. Interessenten können sich gerne online unter pflegeausbildung@drk-kinderklinik.de bei der DRK-Kinderklinik bewerben oder sich unter 0271/2345-632 bei Frau Schirdewan im Pflegemanagement informieren.

Die Fotos zeigen die frisch examinierten Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte, die Pflegefachfrauen mit Vertiefung Pädiatrie sowie die Medizinische Fachangestellte mit dem Leitungsteam der DRK- Kinderklinik Siegen (Fotos: Arnd Dickel)

.

.

