Lesung mit Musik: „Nebenan: Geschichten aus der Nachbarschaft“

(wS/si) Siegen 10.09.2024 | Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Siegen erwartet Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein reichhaltiges Kulturprogramm, das weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Künstler und Künstlerinnen aus dem Siegerland und dem weiteren Umfeld kommen zusammen, um dieses besondere Jubiläum zu feiern.

Am Donnerstag, den 19. September 2024, wird ein besonderes kulturelles Highlight geboten: Die Literaturwerkstatt Altenkirchen, das Literaturcafé Troisdorf und der Musiker Thomas Wunder präsentieren ab 19.30 Uhr im LeseCafé der Stadtbibliothek Siegen eine wort-, witz- und sinnreiche Lesung unter dem Titel „Nebenan: Geschichten aus der Nachbarschaft“.

Die Mitglieder der Literaturwerkstatt Altenkirchen, ein seit 1988 bestehender Zusammenschluss von Schreibenden, wurde ursprünglich von dem bekannten Schriftsteller und Drehbuchautor Klaus-Peter Wolf gegründet und begeistert durch eine Vielfalt an Genres, die in ihren Lesungen geboten werden. Zuletzt sorgten sie mit dem Motto „RADIKAL EMOTIONAL“ für große Begeisterung. Das Literaturcafé Troisdorf e. V. widmet sich der Kulturförderung und organisiert neben der Herausgabe eines Jahrbuchs auch einen regelmäßigen und besonderen Poetry Slam. Die Kombination dieser beiden Literaturinitiativen verspricht einen abwechslungsreichen Abend.

Musikalisch begleitet wird die Lesung von Thomas Wunder, einem in der Kulturwelt weit vernetzten Multitalent. Er versteht es meisterhaft, zwischen den gesprochenen Worten die passenden Töne zu finden und wird den Abend mit seiner einzigartigen musikalischen Begleitung bereichern.

Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei, Einlass ist ab 19.00 Uhr.