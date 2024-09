(wS/bvmw) Altenkirchen 24.09.2024 | Netzwerkmesse-Westerwald als neues Angebot für regionale Unternehmen Altenkirchen.

Die „Netzwerkmesse Westerwald“ öffnet erstmals ihre Tore am 10.10.2024 ab 16:00 Uhr in der Boulderhalle des SRS-Sportparks „Glockenspitze“, Im Sportzentrum 2 in Altenkirchen.

Eingeladen als Besucher und Aussteller sind Unternehmen aller Branchen und Firmengrößen, sowie Selbständige, Führungskräfte und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Initiatoren der Netzwerkmesse Westerwald sind Matthias Merzhäuser und Stephan Siegel, regionale Repräsentanten des „Bundesverband mittelständische Wirtschaft – BVMW – Der Mittelstand e.V.“ für die Kreise Altenkirchen und Westerwald.

„Wir wollen eine neue Kommunikationsplattform anbieten, die Unternehmer, ihre Ideen und Produkte direkt mit Interessenten zusammenbringt“ erklärt Stephan Siegel im Pressegespräch die Idee. „Dazu bieten wir konkurrenzlos günstige Ausstellerpakete an, denn der Netzwerkgedanke soll im Vordergrund stehen“ ergänzt Matthias Merzhäuser. Für Besucher ist die Teilnahme sogar kostenlos. Eine Anmeldung ist allerdings erwünscht (Link siehe unten).

Informationen dazu bietet die Homepage www.Netzwerkmesse-Westerwald.de.

„Es sind nur noch wenige Ausstellungsflächen für Unternehmen frei,“ teilt Matthias Merzhäuser mit. „Eine Anmeldung muss schnellstmöglich erfolgen“

Neben den Angeboten der Aussteller ist während der Messe auch ein kostenloses Üben an der Boulder-Wand (mit Trainer) möglich.

Da sowohl bei Ausstellern wie auch Besuchern ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht, wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Stephan Siegel und Matthias Merzhäuser sind überzeugt und begeistert von diesem erstmaligen einmaligen Event und empfehlen einhellig: „Entdecken Sie neue Geschäftsmöglichkeiten, knüpfen Sie Kontakte und bauen Sie starke Beziehungen auf. Die „Netzwerkmesse Westerwald“ bietet Ihnen eine einzigartige Plattform, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Ihr Netzwerk zu erweitern. Treten Sie in Kontakt mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen und lassen Sie Ihr Geschäft wachsen. Knüpfen Sie wertvolle Geschäftskontakte, die Sie und Ihr Unternehmen voranbringen können.“

Anmeldung für Besucher: https://doo.net/veranstaltung/153464/buchung

Anmeldung für Aussteller: https://doo.net/veranstaltung/153503/buchung