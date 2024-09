Oktoberfest des Musikvereins Müsen 1919 e.V.

(wS/mm) Hilchenbach 28.09.2024 | Am Samstag, 12.10.2024 und Sonntag, 13.10.2024 veranstaltet der Musikverein Müsen 1919 e.V. sein traditionelles Oktoberfest im Festzelt auf dem Parkplatz des Müsener Bürgerhauses.

Am Samstag, ab 19.30 Uhr wird die Oktoberfest-Party von der Partyband „Donau-Power“ musikalisch gestaltet. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr bayerisch-zünftigen Frühschoppen mit der Oktoberfestkapelle des Musikvereins Müsen 1919 e.V. . Es ist jeder herzlich eingeladen, mit dem Musikverein Müsen 1919 e.V. ein tolles Oktoberfest zu feiern. Eintrittskarten können bei allen aktiven Musikern oder beim „Kleinen Konsum“ in Müsen erworben werden.