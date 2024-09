Optische Lesung „Dr Isebahsbähner“ von Heiko Weiß

(wS/si) Siegen 25.09.2024 | Am Dienstag, den 1. Oktober 2024, lädt die Stadtbibliothek Siegen zu einer besonderen Lesung ein. Im LeseCafé präsentiert Heiko Weiß ab 19.00 Uhr sein Buch „Dr Isebahsbähner“, in dem er auf unterhaltsame Weise sein Leben als leidenschaftlicher Modelleisenbahner und gebürtiger Siegerländer schildert.

Die Lesung beginnt mit einem persönlichen Einstieg: „,Wie bist Du eigentlich zum Modelleisenbahner geworden?‘, fragte mich meine Tochter Alina vor einiger Zeit.“ Diese Frage bildet den Ausgangspunkt für Weiß’ Erzählung, in der er sowohl auf seine eigene Geschichte als auch auf die verschiedenen Modellbahnanlagen eingeht, die er im Laufe der Jahre gebaut hat. Diese Anlagen stellen seine Heimatstadt Siegen und deren Umgebung detailgetreu nach und haben nicht nur in der regionalen Presse, sondern auch in überregionalen Medien Beachtung gefunden.

Neben der Lesung aus „Dr Isebahsbähner“ wird Heiko Weiß auch persönliche Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugend teilen. Besonders spannend wird die Veranstaltung durch die Einbindung historischer Foto- und Filmaufnahmen, die Weiß’ Vater – ebenfalls ein begeisterter Eisenbahnfreund – hinterlassen hat. Diese visuelle Komponente verleiht der Lesung einen besonderen Reiz.

Im Anschluss an die Lesung haben die Gäste die Gelegenheit mit dem Autor ins Gespräch zu kommen und sich über das Thema Modelleisenbahn auszutauschen.