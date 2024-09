Rettungshubschrauber und mehr: Feuer und Flamme beim Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr Siegen

(wS/si) Siegen 17.09.2024 | Buntes Programm: Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr

Am Samstag, 21. September 2024, lädt die Berufsfeuerwehr Siegen zum Tag der offenen Tür ein. Von 10.00 bis 18.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Feuerwache an der Weidenauer Straße 270 erkunden und einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr erhalten.

Auf die Besucher warten Live-Vorführungen, Mitmach-Aktionen und viele Informationen rund um die Feuerwehr. Ein Höhepunkt des Tages ist die Besichtigung des Rettungshubschraubers der ADAC Luftrettung. Zudem zeigen die Höhenretter und die Jugendfeuerwehr Siegen in simulierten Einsätzen ihr Können.

Für Kinder und Jugendliche gibt es besondere Attraktionen wie eine Hüpfburg, einen Unimog-Parcours und Wasserspiele. Außerdem können alle Gäste an einer Wissensstrecke teilnehmen oder selbst bei Löschübungen aktiv werden. Zusätzlich informieren Stände über die Ausbildung bei der Feuerwehr, die Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr und über vorbeugenden Brandschutz.

Neben dem vielfältigen Programm ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Parkmöglichkeiten stehen an der Straße Hammerwerk bei AMZ Siegerland sowie ab 14.00 Uhr bei der Firma Brillux zur Verfügung. Außerdem kann an der Herrenwiese (ehemals Firma NEEF) und an der Bismarckstraße unterhalb der HTS sowie auf dem Bismarckparkplatz geparkt werden.

