Rollatortag der Senioren-Service-Stelle am Haus St. Raphael

(wS/bu) Burbach 04.09.2024 | Nach der gelungenen Premiere am Haus Raphael lädt die Senioren-Service-Stelle im Familienbüro der Gemeinde Burbach am Donnerstag, 19.09.2024, gemeinsam mit der gastgebenden Mariengesellschaft erneut zu einem „Rollatortag“ an die Steinhardtstraße 4 in 57299 Burbach ein. Die Veranstaltung am Pflege-Seniorenzentrum findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. September) statt. Von 14.30 bis 16.30 Uhr informieren verschiedene Akteure über den sicheren Umgang mit dem Rollator im Alltag.

Zu den Partnern der Veranstaltung zählen u.a. auch das Zukunftsnetz Mobilität NRW, die Kreis-Polizeibehörde, die Caritas, der Bürgerbusverein Burbach und das Sanitätshaus Rahm aus Neunkirchen.

Neben einem Rollator-Sicherheits-Check können verschiedene Modelle vor Ort ausprobiert werden. Das Sanitätshaus Rahm erläutert, worauf bei der Auswahl des richtigen Rollators geachtet werden sollte. Wer sich bereit genug fühlt, kann die eigene Sicherheit im Umgang mit dem Rollator auf einem kleinen Parcours testen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen „Rollator-Führerschein“ zu machen. Ferner kann am Bürgerbus der Ein- und Ausstieg mit dem Rollator ganz in Ruhe trainiert werden. Ein Beamter der Kreispolizeibehörde steht als Ansprechpartner zur Verfügung und verteilt Informationsmaterial. Außerdem dürfen sich die Gäste auf eine musikalische Eröffnung durch den Kinderchor der Grundschule Burbach freuen.

„Auch wenn man im Alter auf einen Rollator im Alltag angewiesen ist, kann man immer noch (eigenständig) unterwegs sein. Natürlich ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber dennoch vorhanden. Mit dem Aktionstag wollen wir Mut machen, weiterhin aktiv und mobil zu bleiben“, sagt Burbachs Seniorenberaterin Birgit Meier-Braun. Neben der Aufklärungs- und Beratungsarbeit soll die Geselligkeit an diesem Nachmittag nicht zu kurz kommen. Für Kaffee und Waffeln wird daher gesorgt sein.

Die landesweite Initiative Rollatortag NRW steht unter dem Motto „Sicher mobil!“. Ziel ist es, die Möglichkeiten, die Rollatoren in Verbindung mit dem ÖPNV bieten, aufzuzeigen und dazu zu motivieren, diese Möglichkeiten auch aktiv zu nutzen. Es reichen ein paar wenige, leicht umsetzbare Verhaltenstipps, um die Unsicherheit oder auch die Angst vor der Mitfahrt in Bus und Bahn abzulegen.

Bei Fragen zum Rollatortag oder zu anderen Themen des Altwerdens oder des Altseins berät die Senioren-Beauftragte der Gemeinde Burbach gerne. Birgit Meier-Braun ist in der Römerpassage, Nassauische Straße 6, und unter Tel. (0 27 36) 45 56 zu den üblichen Öffnungszeiten des Familienbüros erreichbar.