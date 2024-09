Schwerer Verkehrsunfall am Banfer Ortseingang: Ältere Dame ins Krankenhaus eingeliefert

(wS/red) Bad Laasphe 17.09.2024 | Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich am Banfer Ortseingang ein schwerer Verkehrsunfall. Eine ältere Dame musste mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war mit ihrem Mercedes auf der L718 von Herbertshausen in Richtung Banfe unterwegs. Aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr steuern. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und den linken Fahrbahnrand und stieß seitlich gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen in Höhe eines Autohauses. Durch den Aufprall wurde der Wagen nach links und hinten geschoben, wodurch er ein weiteres am Autohaus abgestelltes Fahrzeug und ein Reklameschild touchierte. Außerdem prallte der beschädigte Wagen in ein weiteres hinter ihm parkendes Fahrzeug, das wiederum ein weiteres am Fahrbahnrand abgestelltes Auto rammt. Drei der Fahrzeuge wurden total zerstört, zwei weitere beschädigt.

Ersthelfer, darunter eine Intensivschwester, die sich zufällig im Autohaus aufhielt, kümmerten sich um die verletzte und akut erkrankte Dame und alarmierten den Rettungsdienst. Vor Ort wurde die Seniorin vom RTW-Team und Notarzt der DRK-Rettungswache Bad Laasphe versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Feuerwehr Banfe rückte aus, um auslaufende Kraftstoffe abzustreuen und den Brandschutz sicherzustellen. Zu Beginn unterstützten die Feuerwehrleute den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Unfallfahrerin.

Die Banfetalstraße blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei voll gesperrt.

Fotos: wirSiegen.de

