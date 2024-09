Schwerer Verkehrsunfall zwischen Buchen und Junkernhees: Kollision zwischen PKW und Motorrad – Vollsperrung der Kohlenbergstraße

(wS/red) Siegen 01.09.2024 | Am heutigen Sonntagvormittag kam es auf der Kohlenbergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Motorrad zusammenstießen. Der Unfall ereignete sich gegen 10:37 Uhr, als ein 69-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Junkernhees kommend in Richtung Buchen unterwegs war.

Beim Linksabbiegen auf einen Wanderparkplatz übersah der PKW-Fahrer ein entgegenkommendes Motorrad, auf dem sich ein 64-jähriger Fahrer und seine 62-jährige Sozia befanden. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Die Sozia des Motorradfahrers zog sich schwerste Verletzungen zu; Lebensgefahr ist nicht ausgeschlossen. Auch sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch das Team des Siegener Rettungshubschraubers Christoph 25 an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr Kreuztal kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel.

Die Kohlenbergstraße ist aktuell (Stand: 11:30 Uhr) noch vollständig gesperrt, während die Polizei den Unfallhergang untersucht. Es wird unter anderem ermittelt, ob die tiefstehende Sonne die Sicht des PKW-Fahrers beeinträchtigt haben könnte. Auch die Geschwindigkeit des Motorrads könnte eine Rolle gespielt haben. Die Polizei erwägt derzeit, ob ein spezielles Unfallaufnahmeteam angefordert werden muss, um den Unfallhergang weiter zu untersuchen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umgebung weiträumig zu umfahren.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

