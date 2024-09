Seniorenveranstaltung am 9. Oktober: Karten für „Goldener Herbst“ jetzt erhältlich

(wS/si) Siegen 12.09.2024 | Am Mittwoch, 9. Oktober 2024, lädt die Stadt Siegen wieder zur traditionellen Seniorenveranstaltung „Goldener Herbst“ in die Bismarckhalle in Weidenau ein. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Da die Veranstaltung erfahrungsgemäß gut besucht ist, sollten Interessierte sich zügig eine Karte kaufen, empfiehlt der städtische Seniorenbeauftragte Volker Reichmann. „Die Gäste erwartet ein vielfältiges und unterhaltsames Bühnenprogramm, unter anderem mit dem Gesangsduo ‚Schneeweißchen und Rosenrot‘ sowie tänzerischen Darbietungen der Kinder- und Jugendgruppen des Tanzstudio Eger aus Siegen“, erklärt er. Darüber hinaus wird gemeinsam gesungen und getanzt. „Natürlich sollen aber auch der persönliche Austausch und das Plaudern bei Kaffee und Kuchen nicht zu kurz kommen“, so Reichmann.

Eintrittskarten sind zu den regulären Öffnungszeiten in den Siegener Bürgerbüros im Rathaus Siegen-Oberstadt und Weidenau sowie vormittags auch von 10.00 bis 12.30 Uhr im städtischen Familienbüro (Weidenauer Straße 160) erhältlich. Der Eintritt beträgt sechs Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Inhaber des Siegener Ausweises und der Ehrenamtskarte erhalten eine Freikarte in den Siegener Bürgerbüros. Am Veranstaltungstag selbst können an der Tageskasse noch Restkarten erworben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten vorab verbindlich zu reservieren, und zwar im Geschäftsbereich Leben im Alter im Familienbüro Weidenau. Ansprechpartnerin hierfür ist Gabriele Wiecker, Telefon: 0271 404-2202, E-Mail: seniorenservice@siegen-stadt.de. Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Interessierte beim Seniorenbeauftragten Volker Reichmann, Telefon: 0271 404-2434, E-Mail: seniorenservice@siegen-stadt.de.

