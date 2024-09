Siegener Wiesn 2024: Großes Oktoberfest am Bismarckplatz in Weidenau

(wS/kla) Siegen 14.09.2024 | Auch im Siegerland beginnt der Herbst mit einem Oktoberfest – und dieses Jahr gibt es eine große Neuerung: Erstmals wird das Festzelt der Siegener Wiesn am Bismarckplatz in Weidenau stehen. Vom 20. bis 22. September 2024 verwandelt sich der Platz in eine echte bayrische Feiermeile. Nachdem das Oktoberfest in den letzten Jahren am Leimbachstadion gefeiert wurde, haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die Veranstaltung ins Stadtzentrum zu verlegen.

„Die Nähe zu Parkhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln und der ansässigen Gastronomie macht den Bismarckplatz ideal für ein Fest dieser Größe“, erklärt Veranstalter Jan Klappert. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Das Bier aus München ist auf dem Weg, das Festzelt ist aufgebaut und die Trachten liegen bereit.

Musikalisch dürfen sich die Besucher auf echte Highlights freuen. Neben den „Wiesnkönigen“ aus München, die mit traditioneller bayrischer Musik begeistern, treten auch ein Andreas Gabalier-Double, Jasmin Herren und Philipp Bender auf. Ein besonderes Schmankerl erwartet die Gäste am Sonntagmittag, wenn der Musikverein Lyra aus Brachbach den Frühschoppen eröffnet. Zum Abschluss gibt es noch einmal ein großes musikalisches Finale mit den Wiesnkönigen.

Neben der Musik gibt es in diesem Jahr auch kulinarisch eine Neuerung: Die Feinkostmetzgerei Bingener aus Kreuztal übernimmt die Wiesnküche und bietet passend zum Festbier bayrische Spezialitäten an. Besucher können bereits im Vorfeld über die Webseite eine Speisekarte einsehen und Gerichte vorbestellen – so sollen lange Wartezeiten vermieden werden.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft auf Hochtouren. Besonders der Samstagabend ist fast ausverkauft, aber für den Freitag, den 20. September, sind noch Tickets verfügbar. Diese können ganz einfach über die Webseite des Oktoberfests Siegen erworben werden. Am Sonntag ist der Eintritt frei.

Das Festzelt öffnet am Freitag und Samstag jeweils um 15:00 Uhr, das Bühnenprogramm startet um 17:00 Uhr und geht bis 22:00 Uhr. Am Sonntag wird ab 11:00 Uhr zum Frühschoppen mit Musik und hausgemachtem Erbseneintopf eingeladen – ein krönender Abschluss für ein Wochenende voller bayrischer Lebensfreude.