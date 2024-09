Spatenstich zum Glasfaserausbau in Hilchenbach: LT Networks GmbH baut circa 1700 Anschlüsse im Auftrag von Westconnect

(wS/hi) Hilchenbach 20.09.2024 | Das lange Warten hat ein Ende. Auch die Hilchenbacher Ortsteile Allenbach, Dahlbruch und Müsen können sich nun über den Baustart des Glasfasernetzes freuen.

Die kürzlich gestarteten Tiefbauarbeiten wurden mit einem offiziellen Spatenstich symbolisch begleitet. Wirtschaftsförderin Martina Hamann sowie Maximilian Taplick vom städtischen Tiefbauamt nahmen gemeinsam mit Pavel Kadir, Projektleiter West der LT Networks GmbH, und seinem Bauleitungsteam Marcel Klose und Marcus Labuschin an diesem Auftakt teil.

Das Unternehmen LT Networks GmbH ist als Generalunternehmen für die Westnetz GmbH aktiv und wird die Stadtteile Allenbach, Dahlbruch und Müsen nach und nach an das Glasfasernetz anbinden. Laut Auskunft des Unternehmens ist mit einer Fertigstellung und Aktivierung sämtlicher Anschlüsse bis Mitte 2026 zu rechnen.

„Wir werden hier den Ausbau von Hilchenbach weiter vorantreiben und die Zukunftsfähigkeit der Stadt Hilchenbach als Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken“, erklärt Pavel Kadir, Projektleiter West der LT Networks GmbH.

Auch Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich über den Baustart: „Im Rathaus erreichen uns täglich Anrufe von Interessierten, die sich nach dem Baubeginn erkundigen. Daher freuen wir uns mit den Bürgerinnen und Bürgern über den Start der Baumaßnahme in diesem großflächigen Ausbaugebiet.“

Die Tiefbauarbeiten beginnen zunächst im Ortsteil Allenbach. Von dort arbeitet sich das Unternehmen weiter voran Richtung Dahlbruch und Müsen. Unmittelbar vor den Tiefbauarbeiten in den einzelnen Straßenzügen werden die Anwohnenden durch das Westnetz-Partnerunternehmen LT Networks GmbH per Einwurfzettel informiert. Sobald die Leerrohre verlegt sind, wird mit dem Einblasen der Glasfaserkabel begonnen. Anschließend können die Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen werden, wenn ein entsprechender Produktvertrag des Westconnect-Kooperationspartners EON gebucht wurde.

Interessierte haben noch für kurze Zeit die Möglichkeit, einen kostenfreien Glasfaseranschluss für ihr Gebäude errichten zu lassen. Dafür ist es erforderlich, eine so genannte Grundstückseigentümererklärung abzugeben, solange die Tiefbauarbeiten in dem jeweiligen Straßenzug noch nicht abgeschlossen sind.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, die Erklärung online auszufüllen finden sich auf der Internetseite des Westconnect-Kooperationspartners EON www.eon-highspeed.com.

Wie bereits mehrfach berichtet baut die Westconnect, eine Kooperation der Westnetz GmbH sowie EON, in Hilchenbach ein großflächiges Glasfasernetz in FTTH-Bauweise (Fiber to the Home) aus, also schnelles Internet direkt bis ins Gebäude.

Auch in den anderen Stadtteilen von Hilchenbach wie beispielsweise in Alt-Hilchenbach und in den kleineren Ortschaften wie Lützel oder Helberhausen läuft der Ausbau noch.

