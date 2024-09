Spendenlauf zum 33-jährigen Jubiläum des DKS Grissenbach

(wS/dks) Netphen 23.09.2024 | Anlässlich seines 33-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltete der Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsverein (DKS) Grissenbach einen Spendenlauf zugunsten der drei Hospize der Region. Bei sonnigem Herbstwetter machten sich zahlreiche Wanderer und Läufer auf die Rundwege G1 und G2, die um Grissenbach führen. Besonders erfreut zeigten sich die Verantwortlichen des DKS über eine Gruppe des ASC Weißbachtal, deren Teilnehmer beide Strecken zum Teil bis zu viermal liefen.

Großen Anklang fand auch die frisch zubereitete Erbsensuppe aus dem Inklusionshotel der AWO, dem Hotel Fünf10 in Netphen-Deuz. Ein besonderer Dank geht an Herrn Jürgen Laarmann für seine Unterstützung.

Der 1. Vorsitzende des DKS, Thorsten Görg, konnte zudem den Bürgermeister der Stadt Netphen, Paul Wagener, sowie die Ortsbürgermeisterin Anette Scholl zum Jubiläum begrüßen.

Wieder einmal ist es den Vereinsmitgliedern des DKS gelungen, eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen – für eine so wichtige Arbeit, wie sie in den Hospizen geleistet wird. Denn am Ende einer jeden Reise legt das Schiff im Hafen an, und schwerst erkrankte Menschen können ihre letzte irdische Reise in der warmen, herzlichen Atmosphäre eines Hospizes antreten.

Das Ergebnis der Spendensumme wird der Verein bei der offiziellen Übergabe an die Hospize bekanntgeben.

