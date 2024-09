Spielplätze durch TÜV abgenommen – Anlagen der Gemeinde Burbach sind sicher

(wS/bu) Burbach 11.09.2024 | Bei der jährlichen Überprüfung der öffentlichen Spielplätze in der Gemeinde Burbach wurden durch den TÜV NORD nur wenige, kleinere Mängel festgestellt, die nun beseitigt werden. Alle Spielplätze wurden demnach für sicher befunden. Kontrolliert wurden 17 Spielstätten inklusive die an den vier Grundschulstandorten, die des „Treffpunkt Leben“ am Haus Burgweg (Bethel-Einrichtung Kinderzuhause Burbach) sowie die der Außenfläche am Schulzentrum. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sicherheit der kommunalen Spielplätze der Gemeinde Burbach gewährleistet ist. Eltern und Anwohner können sich darauf verlassen, dass die Spielplätze regelmäßig auf ihre Sicherheit geprüft werden.

In den Monaten vor der Überprüfung hatten Mitarbeiter des Bauamtes und vor allem des Bauhofs alle Spielplätze auf ihre Verkehrssicherheit hin kontrolliert und Schäden und Mängel nahezu vollständig repariert bzw. beseitigt. Darüber hinaus wurde jüngst frischer der Hackschnitzel-Fallschutz auf allen Spielplätzen verteilt. Für die Geräte an der Grundschule Niederdresselndorf war es die Erstabnahme.

Im Haushaltsjahr 2024 investierte die Gemeinde Burbach 900.000 Euro für die Herstellung des neuen Skateparks. Dessen Endabnahme fand im August statt und wir seitdem fleißig genutzt.

Die Spielanlagen wie dieses Kleinkinderspielgerät in Oberdresselndorf können unbedenklich genutzt werden.

Foto: Gemeinde Burbach