Stadt Netphen – Anmeldungen für den Schulstart 2025

(wS/ne) Netphen 04.09.2024 | Anmeldetermine für die Schulanfänger des Schuljahres 2025/2026 an den Grundschulen der Stadt Netphen

Schule Tel.Nr. Sekretariat Anmeldetermin(e)

Grundschule Deuz (Tel.: 02737 / 591103) 30.09. – 11.10.2024

Grundschule Dreisbachtal,

beide Standorte (Tel.: 0271 / 7711246) 07.10. – 11.10.2024

Grundschule Hainchen (Tel.: 02737 / 91967) 07.10. – 10.10.2024

Grundschule Netphen,

Teilstandort Niedernetphen (Tel.: 02738 / 691146) 01.10., 02.10. u.04.10.2024

Teilstandort Obernetphen (Tel.: 02738 / 691136) 27.09. u. 30.09.2024

Telefonische Terminvereinbarungen zur Anmeldung an der Grundschule Ihrer Wahl:

– Dreisbachtalschule (Standorte GS Dreis-Tiefenbach u. GS Eckmannshausen) vom 30.09.2024 bis 02.10.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

– Grundschule Deuz vom 16.09.2024 bis 19.09.2024 u. 23.09.2024 bis 26.09.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

– Johannlandschule Hainchen am 09.09, 10.09. und 12.09.2024 in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr

– Grundschule Netphen, Standort Niedernetphen vom 09.09.2024 bis 13.09.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

– Grundschule Netphen, Standort Obernetphen am 09.09./11.09./13.09.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Sollten Sie sich nicht für die vom Wohnort nächstgelegene Grundschule entscheiden, teilen Sie dies bitte dem Sekretariat telefonisch oder per Email mit.

Melden Sie Ihr Kind bitte nur an einer Grundschule an. Bei begrenzter Aufnahmekapazität wird die Schule Sie bitten, einen Zweitwunsch anzugeben.

Bei der Anmeldung muss Ihr Kind anwesend sein.

Bitte bringen Sie auch – soweit vorhanden – Ihr Familienstammbuch sowie den Impfpass zur Anmeldung mit.

Ohne Terminabsprache ist eine Anmeldung nicht möglich oder für Sie und Ihr Kind eventuell mit langen Wartezeiten verbunden.

Stadt Netphen

Bereich Familie, Bildung und Freizeit