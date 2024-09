Studierendenwerk Siegen hat Käufer für das Grundstück am Effertsufer gefunden – Neuer Eigentümer plant Ein- und Zweiraumapartments

(wS/st) Siegen 06.09.2024 | Das Studierendwerk Siegen hat einen Käufer für das Grundstück und die Immobilie am Effertsufer 74 gefunden. Die B.S.M. GmbH mit Sitz in Steinbach (Taunus) hat das Grundstück mitsamt der bestehenden Planung erworben.

Geschäftsführer Bilal Sejfic plant, die Bauarbeiten so rasch wie möglich zu starten. Geplant ist, an das ursprüngliche Wohnheimbauprojekt des Studierendenwerks Siegen anzuknüpfen. Neben der umfassenden Sanierung des Bestandsgebäudes soll ein moderner Neubau entstehen. In beiden Gebäuden sind Ein- und Zweiraumapartements vorgesehen. Die Fertigstellung des Projekts ist bis Anfang 2026 geplant. Dank der umfangreichen Baukompetenz der B.S.M. GmbH zeigt sich Herr Sejfic zuversichtlich, den Zeitplan einhalten zu können.

Das Studierendenwerk Siegen steht bereits im Austausch mit dem neuen Eigentümer, um die Möglichkeit einer späteren Vermietung eines Teils der 140 geplanten Wohneinheiten an Studierende zu prüfen. „Ein entscheidender Faktor wird die Höhe der Warmmiete sein, die für Studierende bezahlbar sein muss“, erklärt Dr. Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks.

„Wir freuen uns sehr, dass trotz der wirtschaftlich herausfordernden Lage ein Wohnbauprojekt am Effertsufer realisiert werden kann. Angesichts der aktuellen Baukosten wäre es uns nicht möglich gewesen, kostendeckend und gleichzeitig zu einem günstigen Preis studentischen Wohnraum zu schaffen, wie es unserem gesetzlichen Auftrag entspricht. Wir wünschen Herrn Sejfic und seinem Team viel Erfolg bei der Umsetzung des Projekts“, so Dr. Deeken abschließend.

Foto: Studierendenwerk Siegen A.ö.R.