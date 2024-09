Tag des offenen Denkmals in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 02.09.2024 | Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ findet am Sonntag, 8. September, statt. Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ öffnen sich

wieder die Türen zu Denkmalschätzen, so auch in Hilchenbach.

Der Pastoralverbund Nördliches Siegerland mit den Pfarrgemeinden St. Augustinus Keppel Dahlbruch, St. Johannes Baptist Kreuztal und St. Ludger und Hedwig Krombach sowie die evangelischen Kirchengemeinden Hilchenbach, Dahlbruch-

Müsen und Ferndorf laden zu einer Sternwallfahrt zum Altenberg zwischen Littfeld und Müsen ein. Los geht es um 10:00 Uhr ab der Kapellenschule Littfeld sowie jeweils um 9:30 Uhr ab Irlenhecken und ab Freibad Müsen. Für alle, die nicht gut zu Fuß sind, wird ein Fahrdienst eingerichtet: Anmeldungen dafür nimmt das Pastoralverbundsbüro Dahlbruch bis 6. September unter der Telefonnummer 02733/51127 oder per E-Mail an buero@pv-noerdiches-siegerland.de entgegen.

Um 11:00 Uhr beginnt auf dem Altenberg ein ökumenischer Gottesdienst.

Bei der Führung über das Gelände der Ruine Ginsburg mit Gäste- und Kulturlandschaftsführer Michael Thon können Interessierte auf eine Entdeckungsreise gehen und in Hilchenbach ein Stück Europa finden. Die Führungen sind kostenlos und finden um 14:00 und 16:00 Uhr statt. Der Verein zur Erhaltung der Ginsburg bittet um eine Spende, die dem Denkmal zu Gute kommt. Treffpunkt für die etwa eineinhalbstündige Führung ist vor der Zugbrücke auf dem Schlossberg. Anmeldungen nimmt Michael Thon entgegen unter der Telefonnummer 02733/8117250 oder per E-Mail an info@gruenthon.de entgegen.

Museumsleiterin Kirsten Schwarz freut sich auf Interessierte, die sich von 14:00 bis 17:00 Uhr durch das Internatsmuseum Stift Keppel führen lassen möchten. Sie erzählt aus dem Leben der Schülerinnen und zeigt Räume, Schulmaterial sowie Kleidung. Die Führungen sind kostenlos. Kleine Spenden sind willkommen. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist auf zwölf pro Führung begrenzt.

Anmeldungen nimmt Kirsten Schwarz unter der Telefonnummer 02733/691209 oder per E-Mail an schwarz@stiftkeppel.de entgegen.

Das Gasthaus Pampeses befindet sich in einem 1689 errichteten Fachwerkhaus am historischen Marktplatz in Hilchenbach. Am Tag des offenen Denkmals ist das Gasthaus ab 11:30 Uhr geöffnet. Frischer Kuchen und Kaffeespezialitäten laden auf der Sonnenterrasse oder in den historischen Räumen zum Verweilen ein. Bei Fragen steht Eigentümerin Pascale Sabani unter der Telefonnummer 02733/8924090 oder per E-Mail an info@pampeses.online zur Verfügung.

Noch kein Denkmal, aber ebenso sehenswert ist das Landwirtschaftsmuseum in Hadem. Dort hat Henning Moll mit Unterstützung des Vereins zur Erhaltung historischer Gerätschaften stetig renoviert, umgebaut und erweitert. Treu dem Motto

„Geschichte und Geschichten“ bietet das Museum eine faszinierende Reise in die Vergangenheit der Landwirtschaft und zeigt historische Gerätschaften, Arbeitsweisen und vieles mehr. Das Museum ist ab 14:00 Uhr geöffnet. Die Führungen sind kostenlos.

Um eine kleine Spende zugunsten des Landwirtschaftsmuseums wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.