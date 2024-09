Technischer Defekt: BMW brennt völlig aus – Feuerwehreinsatz in Würdinghausen

(wS/red) Kirchhundem – Würdinghausen 06.09.2024 | Am Freitagmittag gegen kurz nach 12 Uhr kam es in Würdinghausen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein BMW-Fahrer bemerkte während der Fahrt auf der Würdinghausener Straße einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Daraufhin lenkte er den BMW auf Höhe der Bushaltestelle „Würdinghausen Ort“ an den Fahrbahnrand und stoppte.

Innerhalb weniger Minuten geriet der Wagen im Frontbereich in Brand. Glücklicherweise konnte der Fahrer sein Auto rechtzeitig und unverletzt verlassen. Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr ließ sich ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Der BMW erlitt einen Totalschaden.

Wegen des Einsatzes musste die Würdinghausener Straße zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr war mehrere Stunden vor Ort, um die Situation zu kontrollieren und den Brand zu löschen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

